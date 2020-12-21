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Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде»

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут заказать экспресс-доставку продуктов из супермаркетов «Виктория», входящих в ГК «Дикси». «Яндекс.Еда» начала сотрудничать с ГК «Дикси» в сентябре 2020 г. Тогда сервис стал первым партнером по доставке продуктов из магазинов сети «Дикси».

В ассортименте «Виктории» представлено более 17 000 SKU, включая более 300 видов готовой продукции собственного производства: свежеиспеченного хлеба, холодных закусок и горячих блюд. Доставка от двери до двери займет всего 30 минут, а заказы от 999 рублей привезут бесплатно.

В приложении «Яндекс.Еда» также можно воспользоваться преимуществами новой программы лояльности - «Виктория ближе». Программа действует на онлайн-покупки и дает скидку 5% на следующий заказ.

Собирать и доставлять заказы будут мастера покупок «Яндекс.Еды». Специалисты знают, на что обратить внимание при выборе продуктов и как правильно упаковать их для доставки. Сделать заказ через «Яндекс.Еду» можно из 23 супермаркетов сети «Виктория» в Москве и Московской области. Скоро доставка будет запущена на все супермаркеты «Виктория», включая Калининградскую область.



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