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Принтер этикеток


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Как устроена автоматизация франшизы X5 «Около» 1
25.11.2024 «Первый Бит» автоматизировал работу с маркировкой для производителя спецодежды «Кант» 1
18.09.2024 «Эвотор» автоматизирует магазины «Около» 1
23.09.2020 Brother сертифицирует свои устройства на совместимость с ПО российских разработчиков 1
20.03.2019 «Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты 1
20.03.2019 Сбербанк и «Эвотор» представили «умную» онлайн-кассу российского производства 1
20.09.2018 «Первый БИТ» автоматизировал работу Казанского Кремля 1
31.07.2018 Zebra Technologies представила принтеры штрих-кодов для организаций здравоохранения 1
04.04.2016 Toshiba B-EX4T1: универсальность и экономичность 1
12.07.2013 «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат» внедрил «1С-Логистику:Управление складом» 1
30.05.2011 БИТ автоматизировал два магазина «Зверье» в Подмосковье 1
16.12.2010 БИТ автоматизировал московский магазин «Хохочу» 1
16.08.2010 «Гексагон» представил новый принтер этикеток Proton DP-2205 1
10.10.2008 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировали новый магазин Sony Centre 1
03.07.2008 «БЭСТ-5»: учет имущества с помощью штрихового кодирования 1
29.02.2008 БИТ автоматизировал магазин-галерею «Открытый Мир» 1
13.12.2007 Центр экспресс-обслуживания «Билайн» в Сочи внедрил решение «1С-Рарус» 1
09.11.2007 Девять магазинов сети «Гроссмарт» в Ставрополье заработали на «СуперМаге» 1
14.09.2007 Салоны связи Divizion автоматизированы на базе решения «1С-Рарус» 1
08.08.2007 Решение «1С-Рарус» внедрили в 4 салонах связи «Цифроград» 1
22.06.2007 Два магазина OLAFS заработали в системе «1С-Рарус» 1
02.02.2007 Магазин «Шанталь» торгует вместе с «Астор:Торговый Дом» 1
23.11.2006 "Амик" автоматизирует складской комплекс 1
22.11.2006 Магазины Mandarina Duck в России автоматизируются на базе "Астор:Модный Магазин" 1
15.11.2006 "Мир компьютерных систем" автоматизировал деятельность 1
06.10.2006 "Астор ВЦ" автоматизирует "Детский мир" в Волгограде 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Принтер этикеток и организации, системы, технологии, персоны:

8486 12
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 838 6
1С-Рарус 899 5
Godex 9 4
Эвотор - Evotor 190 3
Астор ВЦ 110 3
Toshiba Corporation 2935 2
Zebra Technologies 145 2
Сервис Плюс 184 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2062 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8892 1
Brother - Brother Industries - Бразер 201 1
Sony 6571 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 282 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 173 1
DORS 14 1
Proton Technologies AG 41 1
Hexagon - Гексагон Геосистемс Рус - Гексагон ЦШК - Центр Штрихового Кодирования 3 1
Divizion 54 1
Toshiba Tec 7 1
Виктория-Юг 3 1
Cleverence - Клеверенс 23 1
АМИК Дистрибьюшн 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
Лента - Сеть розничной торговли 2147 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
Visa International 1953 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Toyota Motor - Denso Corporation 38 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Цифроград 171 1
Центр интегрального развития человека 1 1
Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 6 1
E-Land Group - Mandarina Duck 3 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
OLAFS - Олафс Рус 1 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Гроссмарт 6 1
Амик Кэш ЭНД Керри 2 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1074 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 488 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2976 2
Казанский кремль - музейный комплекс 8 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 21
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1448 14
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3492 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4515 11
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5972 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12595 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11887 5
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 511 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10430 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12643 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4149 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26004 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16209 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10128 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10652 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 2
Application store - магазин приложений 1249 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3683 2
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5933 2
Оцифровка - Digitization 4701 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1563 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1338 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2992 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 838 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5316 2
Маркировка - Marking 1126 2
Принтер - скорость печати 586 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2480 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12842 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3173 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30556 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2323 7
Honeywell Metrologic 52 6
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 454 4
1С-Рарус Магазин 28 4
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 3
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 33 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 2
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 2
Samsung Pay 292 2
Apple Pay 493 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 561 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
Google Android 14276 1
Microsoft Office 3822 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2998 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1048 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 604 1
Microsoft Windows 15903 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 83 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Сервис Плюс АРТ 32 1
NCR AS@R Enterprise 4 1
NCR RealPOS 49 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 1
Tencent WeChat Pay 16 1
Alibaba Group - AliPay 72 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 87 1
1С:Розница 103 1
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 59 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Zebra Print DNA 3 1
Zebra Link-OS 3 1
Zebra PSPT - Zebra Power Smart Print Technology 2 1
1С-Рарус Кассовый терминал - 1С-Рарус Кассир 8 1
Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
Posiflex CR 8 1
Posiflex PD 6 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
Астор Модный Магазин 8 1
Попов Анатолий 130 1
Титова Александра 1 1
Романенко Андрей 91 1
Толмачев Михаил 3 1
Гробушкина Виктория 2 1
Щегольский Олег 1 1
Пась Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7730 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2043 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2312 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14254 1
Япония 13370 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2505 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 945 1
Европа 24385 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 660 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3091 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1055 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 911 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1876 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 374 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 253 1
Россия - Восточная Сибирь 265 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 102 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1584 1
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 19 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 57 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 879 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 743 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 9
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5672 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1963 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5023 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6111 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10173 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49238 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7368 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1357 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2525 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16723 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 495 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5929 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2972 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14123 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6170 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5720 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1720 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 978 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 322 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 518 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6559 1
Ergonomics - Эргономика 1625 1
Зоология - наука о животных 2696 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 1
Ведомости 1073 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Metro Expo 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175606.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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