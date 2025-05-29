Получите все материалы CNews по ключевому слову
Принтер этикеток
УПОМИНАНИЯ
Принтер этикеток и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2976 2
|Казанский кремль - музейный комплекс 8 1
|Попов Анатолий 130 1
|Титова Александра 1 1
|Романенко Андрей 91 1
|Толмачев Михаил 3 1
|Гробушкина Виктория 2 1
|Щегольский Олег 1 1
|Пась Анатолий 1 1
|Ведомости 1073 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Metro Expo 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.