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Спецпроекты

Brother сертифицирует свои устройства на совместимость с ПО российских разработчиков

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Brother сообщает об успешном продолжении работы по расширению перечня устройств, сертифицированных для работы с программными продуктами отечественных разработчиков.

С начала 2020 г. по итогам тестов была подтверждена и закреплена соответствующими сертификатами совместимость 15 устройств Brother с российской операционной системой Astra Linux, как общего, так и специального назначения, а также с операционной системой «Ред ОС» (принтеры и МФУ Brother серий HL-L23xx, DCP-L25xx, MFC-L27xx, HL-L5xxx, MFC-L5xxx, HL-L6xxx, MFC-L6xxx, HL-L8xxx, MFC-L8xxx, MFC-L9xxx, модели DCP-L5500DN и DCP-L8410CDW, принтеры этикеток серии QL-8xx).

Сертификация «Ready for Astra Linux» дает дополнительные преимущества разработчикам ПО и производителям программно-аппаратных комплексов – например, тем, чьи продукты совместимы с ведущей российской защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition. Совместимость с «Ред ОС» необходима для участия во многих крупных проектах. Национальный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» - один из них. В рамках этого проекта печатная техника Brother поставляется в медицинские учреждения страны.

Кроме того, принтер этикеток Brother QL-820NWB получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С: Предприятие». Драйвер «Гексагон» обеспечивает простое подключение к системе «1С: Предприятие» не только этой модели принтера Brother, но и других устройств серии QL: QL-1110NWB, QL-1110, QL-810W, QL-800, QL-720NW, QL-710NW, QL-700, QL-600. Система программ «1С: Предприятие» широко используется для автоматизации управления и учета многими российскими компаниями, в том числе торгово-розничными сетями. Совместимость принтеров этикеток с этим программным продуктом имеет большое значение для эффективной организации процесса маркировки в торговых организациях.

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