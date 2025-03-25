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Казанский кремль музейный комплекс


25.03.2025 Bronevik.com: количество бронирований отелей на майские праздники за год выросло более чем на треть 1
20.09.2024 В Казань стали чаще приезжать гости из стран БРИКС 1
26.03.2024 «1С-Рарус» построила сквозной процесс продаж в бизнес‑подразделении ГК ССТ 1
22.05.2023 МТС разогнала интернет для бизнес-туристов Казани 1
28.04.2023 МТС добавила скорости Казанскому Кремлю к туристическому сезону 1
20.09.2018 «Первый БИТ» автоматизировал работу Казанского Кремля 2
17.05.2010 На «Яндекс.Картах» появились панорамы новых городов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Казанский кремль и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 3
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 822 1
Yandex - Яндекс 7509 1
City Scanner - Ситисканнер 3 1
8339 1
1С-Рарус 890 1
ССТ - Специальные системы и технологии 9 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 38 1
МегаФон 9068 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Казань Агропромышленный парк 1 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 137 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 1
Парк Зарядье 40 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 287 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8406 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2551 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7916 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11314 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 663 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 1
Принтер этикеток 25 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3452 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7216 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10654 1
Картография и навигация - Просмотр улиц - Панорамы улиц 22 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1660 1
Podcasts - Подкастинг 260 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10408 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2423 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6745 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6915 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8237 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4554 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1186 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4826 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6711 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 267 1
Бронирование - Booking 624 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3772 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 949 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 516 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 205 1
МТС - Экосистема МТС - ТС Медиа - МТС Строки 5 1
1С:ERP Управление предприятием 568 1
1С:CRM 68 1
Шакиров Марат 61 2
Шитов Алексей 2 1
Русинов Михаил 41 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3020 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2955 4
Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 2
Армения - Республика 2302 2
Беларусь - Белоруссия 5758 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2775 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3154 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1576 1
Украина - Киев 1128 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1055 1
Индия - Bharat 5493 1
Бразилия - Федеративная Республика 2379 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 85 1
Иран - Исламская Республика Иран 1095 1
Саудовская Аравия - Королевство 596 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1996 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 566 1
Египет - Арабская Республика 1011 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 119 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 216 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6381 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2701 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5946 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 601 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5752 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1096 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2992 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4077 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1725 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 261 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5078 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2441 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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