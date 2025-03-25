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Казанский кремль музейный комплекс
Казанский кремль и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 1
|Парк Зарядье 40 1
|ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 287 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
|Шакиров Марат 61 2
|Шитов Алексей 2 1
|Русинов Михаил 41 1
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