Bronevik.com: количество бронирований отелей на майские праздники за год выросло более чем на треть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на период майских праздников. Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а самыми популярным городам для туристических поездок в праздничные дни стали Казань и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Спрос на туристическое жилье подстегнуло продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля 2025 г. Длинные каникулы также стимулируют россиян планировать поездки заранее — средняя глубина бронирований в конце составляет 12 недель.

По данным ранних бронирований, Казань и Санкт-Петербург являются самыми популярными городами для путешествий на майские праздники — на них приходится по 11% от всех заказов по стране. Столица Татарстана, которая годом ранее находилась на третьем месте рейтинга, усилила свои позиции. Туристов город привлекает многочисленными историческими и культурными объектами, один из которых, Казанский кремль, занесен в список наследия ЮНЕСКО. Также Казань официально носит статус гастрономической столицы России.

Москва, которая, как правило, лидирует по количеству бронирований большую часть года, по данным ранних бронирований на майские праздники замыкает тройку с долей 7% от всех заказов. Это может быть связано с тем, что предложений для путешественников в столице больше, поэтому туристы не спешат бронировать отели за большой срок.

Топ популярных направлений для поездок на майские праздники

Средний чек на бронирование туристического жилья по России в период майских праздников вырос на 12% год к году и составил 6 600 руб. за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – здесь отели другие объекты бронируют в среднем за 3 700 руб. за ночь. Второе место среди направлений для бюджетных путешествий на майских каникулах занял Рыбинск – в среднем путешественники платят там 3 800 руб. за ночь. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Йошкар-Ола – 3 900 руб. за ночь.