МТС разогнала интернет для бизнес-туристов Казани

МТС, цифровая экосистема, провела работы по укреплению сети на территории Международного выставочного комплекса «Казань экспо» и других крупных площадок, где проходят масштабные деловые, спортивные и массовые развлекательные мероприятия. Оператор установил новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для участников форумов и соревнований на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила усиленным покрытием и модернизировала сети LTE на ряде объектов в Казани, где столица Татарстана регулярно принимает деловые и спортивные события. По статистике оператора, во время мероприятий нагрузка на сети здесь вырастает в десятки раз. Работы по укреплению связи коснулись территорий МВК «Казань экспо», ИТ-парка им. Рамеева, Казанской академии тенниса, Казанского Кремля, Агропромышленного парка «Казань». Даже при повышенных нагрузках их посетители смогут оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами – изучать в онлайне программу и знакомиться с участниками мероприятия, регистрироваться на события, иметь доступ к рабочим цифровым сервисам, вести онлайн-трансляцию для подписчиков в социальных сетях и мессенджерах.

«Казань уже завоевала статус спортивной столицы, стала местом притяжения туристов, и все больше привлекает внимание организаторов масштабных деловых событий всероссийского и международного масштаба. Только на прошлой неделе мероприятия на казанских площадках посетили свыше пятнадцати тысяч участников. С учетом этого, развитая цифровая инфраструктура - одно из обязательных требований при определении площадки для крупных форумов регионального значения. Кроме участников мероприятий, растут цифровые «аппетиты» и у организаторов. Проведенные нами технические работы в том числе предоставили им надежный цифровой фундамент для внедрения и использования различных ИТ-решений – например, для организации пропускной системы и обеспечения безопасности посетителей или развертывания современных интерактивных выставочных форматов», – сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.