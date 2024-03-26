«1С-Рарус» построила сквозной процесс продаж в бизнес‑подразделении ГК ССТ

Компания «1С-Рарус» завершила проект создания единой системы взаимодействия с клиентами в компании «ИВС» (входит в группу компаний ССТ). С помощью «1С:CRM. Модуль для 1C:ERP», встроенного в систему управления предприятием, регламентированы бизнес-процессы продаж. На 25% ускорена обработка заказов.

ИВС — поставщик решений для безопасности и комфорта: систем обогрева на основе электрических нагревательных кабелей, систем контроля протечек воды и гибких гофрированных труб из нержавеющей стали, электрических теплых полов и электроустановочных изделий.

Предприятие входит в структуру группы компаний «Специальные системы и технологии» (ГК ССТ), производителя нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники. Решения группы получили применение на таких знаковых объектах страны как Большой театр, Мэрия Москвы, Пост №1, «Москва-Сити», Дом компании «Зингер», парк «Зарядье», Казанский Кремль, стадионы и аэропорты.

Ранее компания ИВС использовала стороннее CRM-решение, не интегрированное с учетной системой. Взаимодействие подразделений и передача данных были затруднены. Процесс разрывался, когда нужно было отправлять клиенту счет на оплату, следить за отгрузками и оформлять закрывающие документы. Менеджерам продаж приходилось работать в нескольких окнах, тратить лишнее время и дублировать информацию.

Количество клиентов росло, менялся структурный состав группы продаж компании ИВС. Необходимо было объединить метрики из учетной и торговой систем, систематизировать клиентскую базу и достичь прозрачности всех этапов прохождения сделок.

Единую систему взаимодействия с клиентами решили строить на базе «1С:CRM. Модуль для 1C:ERP». Модуль бесшовно встроен в систему управления предприятием «1С:ERP», где работают 50 сотрудников компании ИВС.

По результатам проекта регламентированы бизнес-процессы продаж. Пользователи работают по четко настроенной маршрутной карте; реализована канбан-доска для автоматической постановки, согласования и контроля задач. При прохождении определенных условий сделка переходит на следующий этап. Система напоминает об отложенных и просроченных задачах; создана единая система работы с клиентами: от вхождения интереса в компанию до выдачи груза и возврата подписанных документов от клиента. По всей цепочке движения интересов построено сквозное взаимодействие отделов b2b-продаж, поддержки продаж, закупок и логистики, складского комплекса, отдела оформления документов; объединены клиентские интересы, поступающие из разных каналов. Появилась возможность отслеживать путь клиента от первичного обращения до оформления реализации; стало возможным оперативное получение аналитики продаж: количество интересов и суммы сделок на каждом этапе воронки и по каждому менеджеру, сроки отгрузок товаров, достигнутые договоренности; на 30% сокращены трудозатраты сотрудников склада и отдела поддержки продаж за счет улучшения взаимодействия, исключения дублирования операций и минимизации ручного труда; на 25% ускорена обработка заказов. В день создается порядка 500–600 документов, среди которых: интерес клиента — 250 шт.; заказ клиента — 100 шт.; реализации, ордера и прочие — 250 шт. Вся цепочка документов оформляется в режиме одного окна.

Алексей Шитов, операционный директор ИВС, сказал: «Благодаря CRM-системе наша команда стала более эффективной, и работать стало проще — мы полностью контролируем обработку клиентских запросов клиентов, обеспечивая плавность и результативность процессов. „1С-Рарус“ сопровождает систему и отвечает на вопросы пользователей. Мы планируем объединить все каналы поступления интересов, включая телефонию, в единую систему, что позволит быстрее обрабатывать входящие лиды и видеть всю историю взаимодействия с пользователем. Также мы заинтересованы в создании наглядных дашбордов для менеджеров продаж и руководства. Управляющая компания ГК ССТ высоко оценила преимущества CRM-подхода и в этом году планирует расширить рамки проекта на другие подразделения».