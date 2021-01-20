Спецпроекты

На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group и «Р7 Офис» объявили о начале партнерства в области программного обеспечения для офисных процессов. Благодаря сотрудничеству пользователи коммуникационной платформы «Mail.ru для бизнеса» получили бесшовный доступ к функционалу и возможностям решения «Р7-Офис» для создания и редактирования документов.

Коммуникационная платформа «Mail.ru для бизнеса» позволяет компаниям любого размера эффективно вести коммуникацию как внутри компании, так и за ее пределами. В состав платформы входит корпоративная почта, мессенджер Myteam и файловое хранилище Teambox.

Хранилище Teambox позволяет организовать совместный доступ к файлам: сотрудники могут одновременно просматривать и редактировать их. В рамках партнерства Mail.ru Group провела интеграцию хранилища Teambox с профессиональными редакторами документов, таблиц и презентаций «Р7-Офис».

Таким образом, пользователи платформы «Mail.ru для бизнеса» получили прямой доступ к продуктам «Р7-Офис» через привычный интерфейс Teambox, без необходимости самостоятельно проводить интеграцию и настройку решения.

«Развивая нашу платформу, мы стремимся покрыть как можно больше потребностей бизнеса. С помощью корпоративной почты и мессенджера Myteam компании любого размера могут наладить эффективную коммуникацию между сотрудниками, которая лежит в основе успеха современного бизнеса. Бесшовная интеграция продуктов “Р7-Офис” с нашим файловым хранилищем Teambox расширяет возможности платформы “Mail.ru для бизнеса”, делая ее еще более гибкой. Наши пользователи получают доступ ко всем необходимым для работы инструментам через единое решение», — сказал Егор Юдин, директор по партнерствам «Mail.ru для бизнеса».

«Интеграция “Р7-Офис” в популярные и широко востребованные сервисы “Mail.ru для бизнеса” позволяет пользователю быть более свободным в плане выбора платформы для работы, и если нужен легкий удобный офисный пакет, то платформа “Р7-Офис” становится оптимальным выбором», — говорит генеральный директор АО «НКТ» Наталия Агафонова.

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