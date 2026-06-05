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Smart Technologies Smart technologies Soft СТ.Монитор Система мониторинга и управления

Smart Technologies - Smart technologies Soft - СТ.Монитор - Система мониторинга и управления

Система мониторинга и управления «СТ.Монитор» - программный инструментарий, предназначенный для централизованного мониторинга и управления ИТ-ресурсами (оборудованием, программными средствами)
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.06.2026 «СТ.Монитор» совместим с серверами «Тринити» 1
05.05.2026 Система мониторинга и управления «СТ.Монитор» совместима с «Ред ОС» 1
19.03.2026 Три продукта «Смарт Текнолоджис» включены в репозиторий ИТ-решений Ассоциации ФинТех 1
02.06.2023 «Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 172 3
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 26 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 142 1
Zabbix SIA - Заббикс 162 1
Ред Софт - Red Soft 1169 1
Цифра ГК 157 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5423 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 613 2
Repository - Репозиторий 1137 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1533 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1342 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 377 1
Оповещение и уведомление - Notification 5748 1
Управляемость - Manageability 2159 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1801 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1631 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2249 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12827 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1158 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8500 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6117 1
Linux OS 11334 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 57 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 9 1
Smart Technologies - Smart Linux 3 1
Smart Technologies - Haribda 7 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1545 1
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Овсянников Сергей 13 1
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Халтурин Василий 1 1
Аронсон Михаил 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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