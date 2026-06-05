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Smart Technologies Smart technologies Soft СТ.Монитор Система мониторинга и управления
Система мониторинга и управления «СТ.Монитор» - программный инструментарий, предназначенный для централизованного мониторинга и управления ИТ-ресурсами (оборудованием, программными средствами)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5423 1
|Кот Олег 29 2
|Овсянников Сергей 13 1
|Авхимович Анна 27 1
|Халтурин Василий 1 1
|Аронсон Михаил 32 1
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