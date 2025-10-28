Разделы

Подтверждена полная совместимость СУБД Haribda и «Ред ОС»

Компании Smart technologies и «Ред Софт» объявляют об успешном завершении испытаний СУБД Haribda в связке с операционной системой «Ред ОС» 7.3. Об этом CNews сообщили представители Smart technologies.

Испытания совместимости «Ред ОС» 7.3 и Haribda версии 6.2.3 проведены в сентябре 2025 г/ на стенде, развернутом специалистами Smart technologies Soft. В ходе нагрузочного и функционального тестирования проверялись установка и обновление ОС, установка и запуск Haribda, работа кластера и удаление продукта. Все тесты завершились успешно, взаимодействие компонентов прошло в полном объеме и без сбоев.

Haribda — высокопроизводительная NoSQL СУБД с широкими столбцами, предназначенная для обработки больших массивов данных в реальном времени. Она применяется в финансовом секторе для транзакций и скоринга, у телеком-операторов — для биллинга и управления клиентскими данными, в государственном секторе и критической инфраструктуре — для хранения чувствительной информации по требованиям ФСТЭК. В аналитике Haribda помогает работать с большими объемами структурированных и неструктурированных данных.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, обеспечивающая универсальную среду для работы системного и прикладного ПО. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и включен в Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Разработка и хранение исходного кода полностью осуществляются в защищенном контуре компании «Ред Софт» на территории России. Операционная система входит в экосистему решений, созданных для комплексного импортозамещения ИТ-инфраструктуры.

«Результаты проведенного нашей командой тестирования подтвердили полную совместимость Haribda и «Ред ОС». Их совместное использование обеспечивает надежность и технологическую независимость платформы для построения востребованных рынком инфраструктурных решений. Мы считаем это важным этапом на пути к зрелости отечественной экосистемы ИТ-продуктов», — отметил Александр Евсиков, директор департамента сервисных проектов Smart technologies SOFT.

«Подтверждение совместимости «Ред ОС» с современной СУБД Haribda — это значимый шаг в расширении программной экосистемы нашей операционной системы. Совместное решение прошло все этапы проверки и демонстрирует стабильную работу, что открывает перед нашими общими заказчиками новые возможности для развертывания высоконагруженных и отказоустойчивых информационных систем, соответствующих требованиям российского законодательства», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

Техника

