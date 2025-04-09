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Kaspersky Appicenter
|09.04.2025
|Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн 1
|09.07.2024
|«Лаборатория Касперского» запускает платформу для приложений на KasperskyOS 2
Kaspersky Appicenter и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 1
|Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4985 1
|Бахаев Денис 2 1
|Лукиян Дмитрий 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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