«Лаборатория Касперского» и Centerm начинают совместные поставки кибериммунных тонких клиентов по всему миру

«Лаборатория Касперского» начала глобальные поставки программного обеспечения на базе KasperskyOS в рамках партнерства с Centerm, мировым производителем тонких клиентов. Компании подписали OEM-соглашение. Это модель, при которой вендор ПО предоставляет производителю оборудования право распространять свое программное обеспечение в составе его аппаратной платформы. В данном случае речь идет о том, что Centerm будет предустанавливать на производстве ПО Kaspersky Thin Client на аппаратную платформу — тонкий клиент Centerm F620 — и распространять готовые программно-аппаратные комплексы через региональных партнеров и дистрибьюторов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Особенность сделки заключается в том, что продукты на базе KasperskyOS являются не традиционным для «Лаборатории Касперского» прикладным ПО, а самостоятельными кибериммунными решениями, которые обеспечивают безопасную работу устройств. Модель OEM в таких случаях выступает наиболее удобным каналом распространения.

Эффективно использовать Kaspersky Thin Client могут организации из любых отраслей с большой филиальной сетью и территориально распределенной структурой. Продукт может быть востребован в государственных, коммерческих структурах, на транспортных и промышленных предприятиях, в частности в сфере энергетики, в финансовых структурах и ретейле, в инфраструктуре умного города, а также в отрасли индустриальной автоматизации.

По данным исследовательской компании IDC*, ожидается, что рынок тонких клиентов будет демонстрировать среднегодовой темп роста около 6% в течение 2021-2026 гг.

По оценке «Лаборатории Касперского», к концу 2023 г. в мире будет продаваться более 5 млн тонких клиентов на сумму примерно в $1,5 млрд, а объемы продаж решений для организации виртуальных рабочих столов (VDI/DaaS) достигнут $2,6 млрд. В России же в 2023 г. соответствующие рынки составят не менее 3 млрд руб.

«Опыт, накопленный нами за 26 лет, позволяет создавать инновационные продукты и решения, востребованные на рынках многих стран. Мы выходим на глобальный рынок операционных систем, и это огромный шаг для „Лаборатории Касперского“. Наш продукт Kaspersky Thin Client — первый в мире тонкий клиент с кибериммунитетом, не требующий дополнительных средств антивирусной защиты. Для меня особенно значимо, что в течение недели после официального подписания у нас уже появились региональные партнеры в Юго-Восточной Азии (ASWANT Solution, Малайзия и Индонезия) и Европе (Boll Engineering, Австрия, Германия и Швейцария), которые разместят первые заказы до конца этого года. Мы считаем, что этот продукт имеет большой экспортный потенциал, и мы будем реализовывать его вместе с Centerm. Уверен, что это позволит сделать еще один шаг к кибербезопасному будущему», — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS, «Лаборатория Касперского».

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«Тонкий клиент Centerm Thin Client на KasperskyOS — это одно из первых решений, созданное в соответствии с концепцией кибериммунитета. Этот подход позволяет усовершенствовать возможности защиты от информационных атак. Мы уверены в значительном потенциале нового продукта, и наше сотрудничество с „Лабораторией Касперского“ позволит раскрыть все его возможности. Наши совместные усилия направлены на создание будущего, защищенного от киберугроз», — отметил Чжэн Сюй, директор Centerm по международным продажам.

Элвин Ченг, глава китайского представительства «Лаборатории Касперского»: «Кибербезопасность в современном мире — это уже не просто защита отдельных устройств, а создание такой экосистемы, в которой цифровые девайсы, имеющие выход в сеть, устойчивы к киберугрозам. И именно поэтому мы переходим от сравнительно узкой области обеспечения информационной безопасности к более широкой концепции выстраивания кибериммунитета. Эта концепция ляжет в основу самых разных систем, что позволит нам жить в защищенном киберпространстве. Для нас большая честь сотрудничать с компанией Centerm, ведущим мировым производителем тонких клиентов, что также ускорит продвижение киберпространства к кибериммунному будущему».

* IDC Enterprise Client Device Tracker 2021