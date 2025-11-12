Разделы

Каждый второй специалист по информационной безопасности уверен, что создавать конструктивно безопасные системы — реально

Подавляющее большинство специалистов по информационной безопасности со всего мира (86%) знают о Secure by Design — концепции разработки конструктивно безопасных ИТ-систем. Именно она позволяет интегрировать защиту в структуру ИТ-решения начиная с этапа его проектирования. Это отличается от традиционного подхода, когда продукты кибербезопасности добавляются в виде отдельных компонентов в существующую инфраструктуру или систему. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В глобальном опросе «Повышение устойчивости ИТ-систем: кибербезопасность через кибериммунитет» приняли участие 850 профессионалов в области кибербезопасности.

Также более половины (54%) респондентов не только осведомлены о существовании данной методологии, но и выражают уверенность, что создавать такие технологии сегодня возможно. Это говорит о том, что рынок постепенно осознает необходимость проактивных, а не реактивных мер безопасности.

«Разработка конструктивно безопасных, устойчивых к киберугрозам ИТ-систем (Secure by Design) — одно из направлений деятельности «Лаборатории Касперского». Говоря о таких решениях, мы подразумеваем кибериммунитет, то есть свойство, при котором стоимость атаки на них превышает потенциальный ущерб или выгоду, которую могут получить злоумышленники. Наша компания создает кибериммунные решения на базе своей операционной системы KasperskyOS», — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Согласно опросу, о кибериммунитете имеет представление почти такая же доля респондентов — 85%. При этом мнения еще формируются: специалисты по-разному трактуют это понятие. Так, 59% участников исследования понимают под кибериммунитетом безопасные по умолчанию системы, которые остаются устойчивыми к кибератакам, 56% — сочетание технологий и политик безопасности, которые блокируют злоумышленникам доступ к ИТ-системам, а 47% — высококвалифицированные команды специалистов по кибербезопасности.

«Вполне естественно, что фундаментальные понятия завоевывают рынок постепенно. Наиболее активная фаза начинается с момента ввода созданных систем в промышленную эксплуатацию. Кибериммунитет уже доказал свою эффективность в тонких клиентах Kaspersky Thin Client, а также в автомобильных шлюзах безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway. Оба решения созданы на базе KasperskyOS. То, что ИТ-система обладает свойством кибериммунитета, для бизнеса означает меньшие затраты на обновления и дополнительные средства защиты, снижение нагрузки на ИТ-специалистов и более надежную защиту на долгосрочной основе», — сказал Дмитрий Лукиян.

