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«Лаборатория Касперского» и «Базис» представят кибериммунное решение в модели Desktop-as-a Service

«Лаборатория Касперского» и компания «Базис» договорились о расширении сотрудничества и установлении долгосрочных партнерских отношений. В дополнение к развивающейся интеграции кибериммунного тонкого клиента Kaspersky Thin Client с VDI-платформой «Базис.Workplace» в рамках модели On-Premise (когда ПО устанавливается на сервер клиента локально), стороны договорились об активном развитии модели Desktop-as-a-Service («Рабочее место как услуга»). Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Модель DaaS представляет интерес как для небольших, так и для крупнейших предприятий. В рамках партнерства «Базис.Workplace» обеспечивает облачное исполнение продукта для создания экосистемы удаленных рабочих мест, а тонкие клиенты Kaspersky Thin Client от «Лаборатории Касперского» выступают в качестве безопасной «последней мили» для построения защищенной инфраструктуры для подключения к VDI.

Рынок DaaS в России состоял из продуктов зарубежных вендоров почти на 90%. Потребность же обеспечивать безопасность систем и сохранность данных у бизнеса никуда не исчезла. Партнерство «Базиса» и «Лаборатории Касперского» позволит создать на рынке DaaS конкурентные и востребованные локальные предложения.

«“Лаборатория Касперского” — ведущий игрок на рынке решений по кибербезопасности. Мы, в свою очередь, обладаем огромным опытом в разработке продуктов по виртуализации и обеспечению безопасности удаленной работы. На сегодняшний день “Базис” закрывает девять из десяти сценариев Citrix. С “Лабораторией Касперского” нас объединяет длительный опыт продуктивного сотрудничества и общее стремление к качеству. Мы уверены, что в результате нашей очередной коллаборации мы сможем вывести на рынок лучшие комплексные решения по безопасности удаленных рабочих столов», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

«Ранее никто из игроков рынка не предлагал защищенные по умолчанию (secure-by-design) тонкие клиенты, теперь эта возможность появилась благодаря Kaspersky Thin Client на базе операционной системы KasperskyOS и Kaspersky Secure Remote Workspace. Решения, предлагающие защищенный доступ к виртуальным рабочим столам, в том числе облачные, востребованы в компаниях разного масштаба и отраслей. При этом для любого бизнеса важна непрерывность процессов, которую способны обеспечить локальные игроки, такие как “Базис” и “Лаборатория Касперского”», — сказал Андрей Суворов, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

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«Базис» — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП компаниями «Ростелеком», YADRO и Rubytech.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.

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