«Лаборатория Касперского»: хактивисты начали объединять усилия с поставщиками DDoS-атак

Аналитики Kaspersky Digital Footprint Intelligence в исследовании «DDoS-экономика: сколько стоит „положить” сайт» изучили более 256 тыс. сообщений о DDoS-услугах в даркнете и дипвебе, среди которых обнаружили 148 активных поставщиков таких сервисов. Исследование показало: девять активных провайдеров оказались связаны с хактивистскими группировками. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Чем выгодно такое сотрудничество. Хактивисты объединяют усилия с поставщиками DDoS-атак, чтобы получить доступ к более мощной инфраструктуре. Провайдеры, в свою очередь, используют публичные кампании хактивистов для продвижения — открыто объявляют о сотрудничестве и публикуют результаты атак на ресурсах хактивистов. Так они демонстрируют потенциальным заказчикам эффективность своих услуг. При этом как минимум четыре хактивистские группировки продвигают собственные DDoS-инструменты — то есть часть из них не просто пользуется чужими услугами, но и создаёт свои.

Как устроена реклама. Для привлечения клиентов участники рынка задействуют сразу несколько каналов среди разных слоев интернета. Первый — агрегаторы DDoS-услуг: они представляют собой каталоги, в которых провайдеры ранжируются по характеристикам и отзывам. Второй — массовые рекламные посты в мессенджерах. Третий — теневые форумы: на них могут быть предусмотрены системы репутации и даже проверки на мошенничество, что повышает доверие заказчиков. Относительно недавно к ним добавились рейтинговые платформы — такой инструмент продвижения сначала замеряет мощность проведенной атаки на выделенный ресурс, а затем записывает злоумышленника в существующую таблицу рейтинга. Подобная платформа помогает закрепить за собой публичный статус и выделиться среди конкурентов.

«Рынок DDoS-услуг в даркнете и дипвебе сегодня работает по тем же принципам, что и обычный бизнес, — с конкуренцией, а также использованием рекламных инструментов для продвижения. Понимание того, как устроена эта экосистема, помогает специалистам по кибербезопасности оперативно выявлять новых участников, определять приоритетные каналы для мониторинга и прогнозировать развитие атак», — отметила Ксения Кудашева, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

Чтобы усилить защиту бизнеса, «Лаборатория Касперского» рекомендует: использовать сервис мониторинга цифровых угроз для отслеживания активов организации и выявления угроз в дипвебе и даркнете — например, Kaspersky Digital Footprint Intelligence; обеспечить специалистам SOC доступ к актуальным данным об угрозах, например, через Kaspersky Threat Intelligence, чтобы оперативно отслеживать тактики и инструменты злоумышленников; повышать осведомлённость сотрудников с помощью Kaspersky Automated Security Awareness Platform — решения, которое помогает выработать навыки безопасного поведения в цифровой среде; дополнить средства защиты решением с экспертным анализом и глобальными данными об угрозах — например, Kaspersky Managed Detection and Response (MDR).