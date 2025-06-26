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Все категории 177587
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Колесников Василий


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под Zoom и ChatGPT для кибератак на малый и средний бизнес в России 1
29.10.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую волну кибератак с использованием фальшивых тестов CAPTCHA 1
28.06.2024 Чаще всего зловреды атакуют малый и средний бизнес в России под видом почтового приложения 1
23.10.2023 «Лаборатория Касперского» выявила более 10 тыс. атак на СМБ, госструктуры и сельскохозяйственные организации с использованием новых вредоносных скриптов 1
28.10.2022 Зловреды под видом Netflix: какие угрозы маскируются под стриминговые сервисы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Колесников Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5062 4
Salesforce 435 1
Microsoft Corporation 24901 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Walt Disney Company 629 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1156 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13088 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3168 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 563 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 430 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2108 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 172 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16417 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1051 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2138 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9463 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17440 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5806 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4935 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3039 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 1
Оцифровка - Digitization 4737 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6477 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1721 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1562 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1815 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5417 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 315 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30752 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1579 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7563 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 814 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2363 1
Microsoft Outlook 1417 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 842 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1246 1
Kaspersky Security Network - KSN 95 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 135 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4755 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 57 1
Microsoft Windows PowerShell 205 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 773 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 45 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 27 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
Kaspersky Internet Security 463 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 4
Бразилия - Федеративная Республика 2403 2
Саудовская Аравия - Королевство 604 1
Италия - Итальянская Республика 4390 1
Румыния 735 1
Испания - Королевство 3739 1
Марокко - Королевство 211 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Индия - Bharat 5561 1
Греция - Греческая Республика 988 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1026 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 503 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1605 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4796 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3068 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11173 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24947 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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