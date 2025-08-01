«Лаборатории Касперского»: выросло число кибератак с приманкой в виде названий популярных аниме

По данным «Лаборатории Касперского», количество кибератак, в которых злоумышленники маскировали свои файлы под видео, игры и другой контент с аниме, выросло в России на 7% в первом полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. и исчислялось десятками тысяч. Речь идёт о распространении вредоносных файлов и легитимных программ, которые атакующие применяют в своих целях. Среди названий сериалов, использовавшихся как приманка, — Naruto («Наруто»), One Piece («Ван-Пис»), Demon Slayer («Истребитель демонов»), Attack on Titan («Атака титанов») и Jujutsu Kaisen («Магическая битва»).

Чтобы пользователи скачивали зловредные файлы под видом аниме, атакующие часто привлекают потенциальных жертв формулировками вроде «эксклюзивные эпизоды», «утечки сцен», «премиум-доступ». Чаще всего таким образом распространяют загрузчики — программы, которые используются для скрытой доставки других, потенциально опасных приложений. Это могут быть, например, троянцы — они крадут конфиденциальные данные, следят за активностью пользователя или открывают удалённый доступ к его устройству злоумышленникам.

«Мошенники используют популярные названия аниме в качестве приманки, так как видят интерес к такому контенту, в том числе среди молодой аудитории. Пользователям важно сохранять бдительность и понимать, как защитить свои данные. Обращайте внимание на расширения файлов: если вам предлагают скачать видео с расширениями .exe или .msi — это должно насторожить. Кроме того, не стоит переходить по ссылкам из сомнительных источников, даже если вам предлагают эксклюзивный контент», — сказал Василий Колесников, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Чтобы помочь пользователям разных возрастов повысить уровень цифровой грамотности, «Лаборатория Касперского» запустила браузерную игру «Дело 404». В ней игрок становится детективом, исследующим три киберинцидента: взлом аккаунтов из-за слабого пароля, утечку данных через вредоносное приложение и кражу личности на основе открытых данных из соцсетей. Каждый эпизод сопровождается мини-игрой и выполнен в своём визуальном стиле: 3D, пиксель-арт и нуар. Игра не просто рассказывает о рисках, но и помогает развить мышление и навыки кибербезопасного поведения в Сети.