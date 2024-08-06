«Лаборатория Касперского»: в первом полугодии 2024 г. кратно выросло число атак на сферы телекоммуникаций и строительства

В первом полугодии 2024 г. в России и СНГ количество критичных киберинцидентов выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г (из расчета на 10 тыс. конечных точек). С наибольшим числом таких инцидентов столкнулись организации в сферах телекоммуникаций (рост более чем в 10 раз), строительства (рост в два раза) и ИТ (незначительное падение, примерно на 10%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В соответствии с классификацией инцидентов, принятой в рамках MDR, инцидент высокой критичности, киберцинцидент — это инцидент вследствие обнаружения атаки с непосредственным участием атакующего (человекоуправляемая атака) или атака без видимого участия человека, но сопряженная с потенциальным большим ущербом для инфраструктуры заказчика (например, атака программ-вымогателей).

По общему числу всех зафиксированных инцидентов в лидерах телекомы (340 инцидентов), СМИ (250 инцидентов) и здравоохранение (175 инцидентов). Таковы данные статистики инцидентов, выявленных у пользователей Kaspersky Managed Detection and Response — решения по круглосуточному мониторингу, проактивному поиску и реагированию на киберугрозы.

В среднем в первом полугодии 2024 г. эксперты Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) «Лаборатории Касперского» ежедневно выявляли более двух инцидентов высокой критичности. Речь идет об атаках с непосредственным участием атакующего (для таких атак процедуры автоматизированного реагирования не столь эффективны), когда требуется подключение специалистов команды реагирования.

В России и СНГ наиболее частые причины критичных инцидентов — это атаки вредоносного ПО с большим влиянием без видимых на момент обнаружения следов участия человека (как правило, это атаки программ-вымогателей). Доля таких атак составила 57% от общего числа инцидентов высокой критичности. 20% инцидентов составили киберучения различного типа, 11% — целевые атаки с непосредственным участием человека.

«Сфера телекома особенно часто была атакована злоумышленниками в первом полугодии 2024 г. Мы зафиксировали рост как общего числа инцидентов, так и инцидентов высокой критичности. В числе наиболее атакуемых сфер следует отметить строительство, ИТ, здравоохранение и СМИ, а также государственные организации. Столь широкий спектр организаций демонстрирует, что сегодня для всех без исключения крайне важно иметь как надежное решение по защите конечных точек, так и более продвинутые инструменты, такие как XDR. Кроме того, чтобы повысить шансы успешного обнаружения компрометации, мы рекомендуем привлекать внешних экспертов рамках решений Managed Detection and Response и Compromise Assessment», — сказал Сергей Солдатов, руководитель Центра мониторинга кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Для предотвращения целевых атак эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют организациям: использовать специализированное управляемое решение, которое сочетает функции детектирования и реагирования с функциями threat hunting и позволяет распознавать известные и неизвестные угрозы без привлечения внутренних ресурсов компании; при наличии возможности развития внутренних компетенций в операционной безопасности использовать лучшие практики и обращаться к проверенным временем партнерам для реализации проектов построения SOC, а также регулярной оценки его зрелости; для получения уверенности, что инфраструктура не скомпрометирована, регулярно проводить оценку в рамках услуги Compromise Assessment; если же инцидент уже случился, крайне важно оперативно организовать реагирование на инцидент.