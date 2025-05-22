Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kaspersky Compromise Assessment
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker 1
|12.11.2024
|«Лаборатория Касперского» выявила программу-вымогатель с продвинутыми функциями сокрытия 1
Kaspersky Compromise Assessment и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 24 1
|Kaspersky GERT - Kaspersky Global Emergency Response Team 5 1
|Kaspersky Incident Response 6 1
|Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.