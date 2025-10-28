Эксперты STAQ выявили отрасли с максимальной эффективностью бизнес-процессов, благодаря использованию IoT-технологий

Эксперты российского проекта STAQ, направленного на оптимизацию бизнес-процессов, провели комплексное исследование по использованию интернета вещей в российских компаниях в III квартале 2025 г. По результатам данного исследования было выявлено, в каких отраслях, использующих IoT-технологии, наблюдалась максимальная эффективность бизнес-процессов, на каких показателях деятельности компаний положительно отразилось применение интернета-вещей и как изменилась динамика данного воздействия в последнее время. Для анализа были использованы данные клиентов STAQ. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

В III квартале 2025 г. использование интернета вещей в российских компаниях значительно повлияло на повышение эффективности бизнес-процессов. По данным аналитического отдела STAQ, в III квартале 2025 г. максимальный эффект от использования IoT-технологий произошел в производственной сфере (улучшение показателей подтвердили 62% компаний от общего числа опрошенных организаций), энергетическом секторе (улучшение показателей подтвердили 54% компаний), транспортной отрасли (улучшение показателей подтвердили 48% компаний), нефтегазовой индустрии (улучшение показателей подтвердили 36% компаний) и ритейле (улучшение показателей подтвердили 32% компаний).

Эксперты STAQ выявили показатели роста эффективности ряда бизнес-процессов в данных отраслях в III квартале 2025 г. благодаря применению интернета вещей. В производственной сфере количество незапланированных простоев снизилось на 22%, а затраты ТОиР упали на 18% по сравнению с III кварталом 2024 г. В энергетическом секторе с помощью IoT-инструментов объем финансовых потерь на фоне технических проблем удалось снизить на 25%. В транспортной сфере расход топлива сократился на 12%, а количество технических нарушений упало на 14%. В нефтегазовом секторе, благодаря использованию IoT-решений, количество простоев техники и компрессорно-насосного оборудования уменьшилось на 19%. В ритейле применение интернета вещей позволило повысить точность инвентаризации на 16%, финансовые потери на фоне технических проблем снизились на 11%.

Аналитики выявили основные причины влияния интернета вещей на показатели эффективности бизнеса. Прежде всего, IoT-технологии обеспечивают поток непрерывных данных «с полей» – раннее выявление отклонений, переход от реактивного к предиктивному обслуживанию. Также формируется автоматизация реакции, сокращается число ручных операций и времени цикла. Благодаря IoT-решениям, происходит получение данных для дальнейшего использования в Data Science – СУУТП (APC) и PDM-системах. Именно в синергии с этими инструментами достигается наивысший эффект в промышленности непрерывного цикла. Помимо этого, возникает интеграция с управленческими контурами, когда происходит закрытие «разрывов» между измерением, анализом и действием. Интернет вещей позволяет выполнить масштабирование: чем больше активов подключено, тем выше удельная ценность данных и кросс-процессной аналитики.

«В III квартале 2025 г. мы выявили значительный рост эффективности бизнес-процессов во многих российских компаниях их разных отраслей, благодаря использованию интернета вещей. Мы рады, что отечественные компании активно внедряют IoT-решения и добиваются впечатляющих результатов. Интернет вещей - одно из ключевых направлений развития современных технологий. Использование IoT-инструментов позволяет не только повысить эффективность бизнес-процессов, но также способствует цифровой трансформации ключевых отраслей. Помимо этого, создание и применение отечественных IoT-решений благоприятно влияет на развитие устойчивости и технологического суверенитета России», – отметил Василий Ежов, директор по IoT платформы STAQ.