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Ольхов Владимир
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|IEK GROUP интегрирует в свою структуру компанию «ЭМБИОТ» 1
|16.06.2025
|IEK Group интегрирует в свою структуру компанию «Эмбиот» 1
Ольхов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|IEK Group - IEK Digital 5 2
|IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 4 2
|IEK Group - ИЭК Холдинг 30 2
|Забелин Андрей 6 2
|Торбеев Сергей 3 2
|Иванов Сергей 391 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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