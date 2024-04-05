В MacBook Pro на фирменных процессорах Apple перестал очищаться системный диск. Спасает только тотальное форматирование

Владельцы ноутбуков MacBook Pro на чипе М2 могут столкнуться с проблемой невозможности очиски места на встроенном накопителе. Решать вопрос придется только путем полного форматирования с потерей всей информации. На ноутбуках Apple с другими процессорами серии М такой проблемы пока нет.

Ничего нельзя удалять

Американский ИТ-эксперт Гленн Флейшман (Glenn Fleishman) обнаружил нерешаемую проблему в его ноутбуке Apple MacBook Pro с процессором М2. Как пишет портал Tom’s Hardware, его мобильный ПК разучился удалять информацию с SSD, в результате чего накопитель забился настолько, что не открывался даже Terminal, не говоря о других программах.

Флейшман рассказал, что MacBook Pro используется в домашних условиях и подключен к локальной сети. Иногда дети играют нем в игры, для чего он специально купил модификацию на 1 ТБ, чтобы места хватало для всех. Тем не менее, накопитель все же засорился. Дети Флейшмана, которые раньше отца столкнулись с проблемой нехватки места, попытались решить ее самым простым способом – путем очистки корзины. Однако macOS не позволила это сделать и продолжила ругаться не переполненный SSD.

Все средства одинаково плохи

После провала идеи с очисткой корзины к решению вопроса подключился сам глава семейства – в его арсенале было больше средств для принудительного высвобождения дискового пространства. Флейшман опробовал все известные ему команды в Terminal, но и они тоже не сработали.

yuhaimedia / Unsplash Проблеме могут быть подвержены все современные MacBook

Тогда Гленн попытался удалить часть информации вручную, через Finder – заменитель «Проводника» в macOS, но у него вновь ничего не вышло. Более того, через некоторое время на MacBook Pro перестали открываться и Terminal, и файловый менеджер – даже для этих простых задач в системе не осталось памяти.

Флейшман разыграл последние несколько козырей, которые больше подходят для Windows, нежели для macOS – он несколько раз перезапустил систему и попытался очистить кэш. Выйти из положения при помощи этих инструментов у него тоже не получилось, после чего было принято решение призвать на помощь самую тяжелую артиллерию.

Формат – всему голова

Единственное, что оставалось владельцу MacBook Pro – это полная очистка диска, фактически, возвращение ноутбука к заводским настройкам. Пришлось пожертвовать всей содержащейся в памяти ноутбука информацией.

Столь радикальные действия возымели нужный эффект – после сброса SSD в ноутбуке был почти пустым, и от его захламленности, на которую так ругалась macOS, не осталось и следа.

Конкретно в данном случае уничтожение информации не повлекло за собой проблем, и дело даже не в том, что Флейшман настроил резервное копирование. Восстановить систему при помощи Time Machine не удалось – процесс каждый раз завершался ошибкой. В итоге было принято решение отказаться от этой затеи ввиду того, что ценных файлов в памяти ноутбука не было.

Странности macOS

Пока пока нет информации, насколько этот случай уникален, и не является ли случившееся общей бедой для всех владельцев MacBook Pro на чипе М2 или в целом всех современных MacBook.

Сам Флейшман считает, что даже с высоты его многолетнего опыта он, вероятно, опробовал не все существующие методы решения проблемы с настолько катастрофической нехваткой места, что нет возможности ни очистить корзину, ни даже запустить Finder. Но в то же время он заявляет, что менее опытным пользователям будет еще сложнее найти выход из подобной ситуации, и что откат к базовым настройкам будет для них единственным выходом.

Отметим, что ноутбуки Apple с чипами М2 имеют модифицированный накопитель, хотя это и касается только MacBook Air. В этом поколении данная модель в модификации на 256 ГБ получила урезанный SSD в виде единственного модуля памяти, хотя в Air на M1 на плате было распаяно два модуля по 128 ГБ. Нововведение негативно сказалось на общей производительности дисковой подсистемы ноутбука, что вылилось в многочисленные жалобы пользователей. В MacBook Air на процессоре М3 Apple поспешила вернуть все как было – ноутбук вновь получил два чипа памяти вместо одного.