TerraMaster представила портативный корпус D1 SSD Pro

Компания TerraMaster официально представила свой флагманский портативный корпус для SSD — D1 SSD Pro. Данный продукт оснащен интерфейсом Thunderbolt 5 80 Гбит/с и двухчиповой архитектурой контроллера, обеспечивая стабильную и эффективную передачу данных и бесшумную работу. Созданный для редакторов видео 8K/4K, хардкорных геймеров и требовательных пользователей MacBook Pro/Mac mini, он устанавливает новый эталон производительности для портативных корпусов SSD.

D1 SSD Pro полностью использует пропускную способность Thunderbolt 5 в 80 Гбит/с, достигая скорости чтения до 7061 МБ/с и записи 6816 МБ/с, передавая файл размером 6 ГБ примерно за 1 секунду. По сравнению с продуктами Thunderbolt 4 (40 Гбит/с) скорость практически удваивается. Для профессиональных создателей контента это означает значительное повышение эффективности импорта, экспорта и редактирования в реальном времени видеоматериалов высокого разрешения 8K/4K. Крупные RAW-файлы и резервные копии проектов объемом в терабайты также могут быть выполнены быстро.

D1 SSD Pro имеет корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава, обработанный с использованием технологии цельного фрезерования CNC, что обеспечивает высокую прочность и теплорассеивание. Пассивная система охлаждения без вентилятора создает бесшумную работу, а матовая пескоструйная поверхность обеспечивает приятное тактильное ощущение и сдержанный внешний вид. Его объем составляет всего около 80% от аналогичных продуктов на 80 Гбит/с, что делает его компактным, легко помещаясь в карман и превращаясь в высокопроизводительную мобильную рабочую станцию в любое время и в любом месте.

TerraMaster D1 SSD Pro поддерживает SSD NVMe формата M.2 2280 с максимальной емкостью 8 ТБ на накопитель (в будущем будет поддерживаться бóльшая емкость). Plug and play, сложная настройка не требуется. Совместим с интерфейсами Thunderbolt 5/4/3 и USB4/3.2, поддерживает системы Windows, macOS и Linux. Может быть напрямую настроен как загрузочный диск macOS для быстрого переключения между двумя системами macOS и Windows. Включает программное обеспечение для резервного копирования TPC Backupper (поддерживает запланированное, инкрементное и дифференциальное резервное копирование для Windows 8-11). Пользователи Mac могут беспрепятственно использовать Time Machine. Кроме того, мобильное приложение TerraMaster TDAS поддерживает резервное копирование фотографий и видео для пользователей iOS и Android, комплексно защищая важные данные.

Встроенные схемные механизмы, включая защиту от короткого замыкания, перенапряжения и электростатического разряда (ESD), защищают безопасность оборудования и данных даже в сложных условиях.