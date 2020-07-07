Lancloud и Zextras запустили сервис корпоративной почты и совместной работы на базе Zimbra

Российский провайдер корпоративных облачных сервисов Lancloud и разработчик приложений для СПО Zextras, объявили о запуске новой услуги – корпоративной платформы для коммуникаций и совместной работы на базе почтового сервера с открытым кодом Zimbra. Российские пользователи получили решение, объединяющее корпоративную почту, контакты, календари, редакторы текстов, таблиц, презентаций, совместную работу с документами, виртуальный диск, мессенджер, видеочаты в едином веб-интерфейсе. Это первый офисный сервис мирового уровня, развернутый в российском ЦОД уровня Tier III и соответствующий требованиям «Закона о персональных данных» 152-ФЗ и 242-ФЗ.

С помощью сервиса Cloud Zimbra клиенты Lancloud смогут подключиться к корпоративной почте, совместно редактировать документы и сохранять их на виртуальном диске, делиться информацией с коллегами, общаться в закрытом мессенджере по группам, собирать совещания по видео для обсуждения текущих вопросов с любого компьютера или мобильного устройства. Работа сервиса не зависит от операционной системы на устройствах пользователя и не требует установки и настройки дополнительного ПО, что упрощает его использование и поддержку. Пользователь может использовать почтовые клиенты Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, приложения Zextras Team и Drive для iOS/Android, чтобы общаться и иметь доступ к документам с мобильных устройств. Вся информация пользователя сохраняется в режиме реального времени при помощи Zextras Backup с возможностью 100% восстановления в случае аварии. Безопасность сервиса обеспечена антиспам и антивирусной защитой Касперского, CISCO ClamAV и Eset. Размещение данных в ЦОД TIER-III Lancloud на территории России обеспечивает соответствие сервиса Cloud Zimbra требованиям ФЗ-152 в отношении персональных данных. Каждому клиенту выделяется почтовый ящик 100 ГБ для хранения писем, сообщений и документов. Администратор клиента получает доступ к настройкам сервиса и может самостоятельно создавать и удалять аккаунты, назначать разные виды сервисов разным пользователям и многое другое. Сервис запущен с помощью платинового партнера Zextras в России – компании «Телеком Консалтинг».

С 7 июля 2020 г. в Lancloud можно заказать один месяц бесплатного тестового периода, и оценить все возможности сервиса Cloud Zimbra вживую.

«Решения Zextras для совместной корпоративной работы используют крупнейшие мировые провайдеры и более 20 млн пользователей во всем мире. Мы рады заявить о запуске облачного сервиса с ведущим российским провайдером Lancloud, чтобы его пользователи могли повысить эффективность офисной и удаленной работы, получить полный набор инструментов для успешного бизнеса и выполнить требования законодательства о хранении и обработке персональных данных на территории РФ», – сказала представитель компании Zextras В России и СНГ Екатерина Триандафилиди.