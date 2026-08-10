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Индексная книга (каталог) CNews*
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Норвегия Шпицберген Свальбард Грумант

Иван Мешалкин "Плавание русских на полярный Грумант" (1936) Иван Мешалкин "Плавание русских на полярный Грумант" (1936)
Иван Мешалкин "Плавание русских на полярный Грумант" (1936)

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Пиццерия на Фарерах и автомат в Ватикане: куда доезжают российские туристы 1
14.01.2026 РВБ запустила отправку посылок между пунктами выдачи Wildberries по всей России 1
10.10.2025 Антарктида и Курильские острова: в Москве вырос спрос на морские экспедиции 1
15.06.2022 «Ланит-интеграция» модернизировала труднодоступные станции Росгидромета в Арктическом регионе 1
26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях 1
20.01.2020 Власти собрались построить «российский Github» за 2 миллиарда 1
14.03.2017 В «Росэлектронике» создали систему мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути 1
01.11.2012 ГПКС и «Интерспутник Холдинг» будут совместно предоставлять ресурс спутников серии «Экспресс» 2
16.08.2012 Парниковый газ может вырваться на свободу 1
26.07.2012 Тропики начали вторжение в Арктику 1
26.04.2012 "Орбитальная бомба" Shefex прошла вибротесты 1
01.11.2011 Хакеры напали на американские спутники 1
24.10.2011 Telenor модернизировал сеть мобильной связи в Норвегии 1
27.09.2011 На Шпицбергене завершены работы по созданию инфраструктуры связи, запланированные на 2011 г. 1
08.07.2011 На Шпицбергене началось строительство инфраструктуры связи 3
04.07.2011 Huawei и Telenor запустили LTE за Полярным кругом 2
25.11.2010 Неизвестные клады: что нашли российские археологи в 2010 году 1
24.05.2010 Остров Гренландия восстаёт из океана 1
11.12.2009 «Яндекс» начал показывать расписания авиарейсов 1
25.08.2009 Норвежские ВМС: начаты поиски самолета Амундсена 1
24.08.2009 Cтартовала полярная экспедиция "Арктика-2009" 1
14.07.2008 ВМФ России возобновил патрулирование в районе острова Шпицберген 2
28.02.2008 На Шпицбергене найдены останки самой крупной морской рептилии 1
26.02.2008 В Норвегии создано хранилище семян наиболее ценных растений Земли 1
22.02.2008 В районе Норвегии и в США произошли землетрясения силой более 6 баллов 1
12.12.2007 Сделан важный шаг к признанию обитаемости Марса в прошлом 1
13.08.2007 Датская экспедиция исследует хребет Ломоносова 1
06.08.2007 Индия устремилась в Арктику 1
26.04.2007 Британский банк семян пополнился миллиардным образцом 1
05.03.2007 Iridium разместит в Норвегии новую контрольную станцию 1
12.02.2007 "Ноев ковчег" для семян спрячут в толще горы 1
20.09.2006 В Ледовитом океане возникла чудовищная полынья 1
20.09.2006 В Ледовитом океане возникла чудовищная полынья 1
01.09.2006 Подвижность полюсов Земли способна прояснить многое 2
01.09.2006 Подвижность полюсов Земли способна прояснить многое 2
22.04.2003 На обновление спутниковой группировки России выделено 25 млрд. рублей 1
11.01.2002 Криобот растопит лед чужих планет 1
11.01.2002 Криобот растопит лед чужих планет 1

Публикаций - 38, упоминаний - 45

Норвегия и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
МегаФон 10747 1
Amazon Inc - Amazon.com 3278 1
Yandex - Яндекс 9223 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 1
Microsoft Corporation 25776 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13157 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Ланит Интеграция 219 1
Google LLC 12692 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
Telenor Norway 7 1
VDEL 45 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 1
Интерспутник - Исател 18 1
Арктикуголь ГТ ФГУП 2 2
Московский планетарий 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1309 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Геометрия НПО 165 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2876 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10256 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7386 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10159 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7462 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3708 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4181 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10197 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4435 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10701 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 2
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РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4876 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8701 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9792 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8651 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13061 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11807 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 1
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8654 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 216 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2513 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Microsoft Xamarin 36 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 116 1
Яндекс.Расписания 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5252 1
NASA Landsat 83 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
Zimmerman Wayne - Циммерман Уэйн 2 2
French Lloyd - Френч Ллойд 2 2
Svendsen Berit - Свендсен Берит 4 1
Синяткина Анна 3 1
Milner Angela - Милнер Анжела 3 1
Smith Paul - Смит Пол 8 1
Wdowinski Shimon - Вдовиниски Симон 1 1
Norvik Harald - Норвик Гаральд 4 1
Kjøll Berit - Кьолл Берит 1 1
Давыдов Денис 48 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
Лавров Сергей 30 1
Высоцкий Владимир 32 1
Крюков Дмитрий 41 1
Михалев Сергей 5 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 1
Корчагин Павел 18 1
Боровко Роман 22 1
Семенов Михаил 41 1
Олешко Андрей 1 1
Павлов Василий 6 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон - в миру Никита Минин (Минов) 1 1
Дука Александр 5 1
Сомов Михаил 3 1
Юферев Александр 1 1
Рюрикович Владимир Мономах 1 1
Норвегия - Королевство 1859 21
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 910 16
Россия - РФ - Российская федерация 166226 14
Земля - планета Солнечной системы 10866 9
Арктика - Северный полюс 185 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 5
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 5
Мировой океан - World Ocean 528 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Дания - Гренландия 145 4
Норвегия - Шпицберген - Баренцбург 4 4
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 2
Исландия 255 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2833 2
США - Калифорния 4829 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 2
Северный Ледовитый океан 123 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
Юпитер - планета Солнечной системы 557 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5491 2
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 69 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) - остров Врангеля 11 2
Ближний Восток - Иордан 33 1
Италия - Неаполь 20 1
Ближний Восток - Месопотамия 23 1
Эквадор - Галапагос - Галапагосские острова - Галапагосский архипелаг 14 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Земля Франца-Иосифа 8 1
Казахстан - Республика 6049 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9108 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7533 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6776 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21651 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6682 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2013 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1290 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 892 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 103 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 2
Экватор - Equator 206 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1640 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 2
Ботаника - Растения - Plantae 1167 2
Геология - Ледник - Glacier 218 2
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 106 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 446 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6529 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1713 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2118 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11690 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Английский язык 7032 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11567 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Space Daily 528 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2402 1
AP - Associated Press 2007 1
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
University of Lucknow - Лакхнауский университет 1 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Norsk Polarinstitutt - Норвежский полярный институт 2 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
NCPOR - National Centre for Polar and Ocean Research - NCAOR - National Centre for Antarctic and Ocean Research - Национальный центр полярных и океанских исследований - Национальный центр антарктических и океанологических исследований 1 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1284 1
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