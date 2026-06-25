Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб.

Компания Softline отказалась от развития Linux-дистрибутива «МСВСфера» и списала из-за его обесценивания 469 млн руб. Исторически продукт развивался как ОС для Минобороны, Softline приобрела права на него в 2021 г. и интегрировала с линейкой оборудования «Инферит».

Softline списала 469 млн руб. из-за «МСВСферы»

Группа «Софтлайн» (Softline) списала 469 млн руб. из-за обесценивания компании НЦПР («Национальный центр развития и поддержки»). Это следует из документов компании.

Softline приобрела НЦПР в 2021 г. Сумма сделки должна была составить $10,2 млн, в том числе $7,34 млн — отложенные платежи, привязанные к достижению НЦПР определенных финансовых показателей. Из документов Softline следует, что на начало 2024 г. компания должна была выплатить за НЦПР условное вознаграждение в размере 170 млн руб. Однако затем из-за пересчета по фактическим результатам его размер снизился на 152 млн руб. — до 18 млн руб. (по состоянию на конец 2025 г.).

© laupri / Фотобанк Фотодженика Softline списала 469 млн руб. из-за «МСВСферы»

В 2025 г. выручка НЦПР составила 84,17 млн руб., убыток от продаж — 151,2 млн руб., чистый убыток — 205,7 млн руб. При этом в 2024 г. у компании была чистая прибыль в размере 8,1 млн руб.

История проекта «МСВСфера»

НЦПР занимается программными продуктами на базе открытого исходного кода. В частности, компания разрабатывает ОС «МСВСфера» (основана на Linux-дистрибутиве Red Hat) для рабочих станций и серверов, офисный пакет на базе LibreOffice, систему управления процессами «МСФСфера Процессы» и систему управления контентом «МСФСфера Инфооборот».

«МСВСфера» берет свое начало от МСВС — «Мобильная система вооруженных сил». Данный продукт был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере (ВНИИНС). Его главой был Валентин Соломатин, также являвшийся главным конструктором информационных технологий Вооруженных сил России.

После смерти Соломатина в 2015 г. ВНИИНС было присвоено его имя. НЦПР был основан компанией Vdel, занимавшейся дистрибуцией продуктов Red Hat и Alfresco. В 2010 г. Vdel сообщила о продаже НЦПР и ВНИИНС. Главой Vdel был серб Милан Прохаска, супруг Елены Соломатиной — дочери Валентина Соломатина и президента группы ВНИИНС.

С 2010 г. НЦПР на паритетных началах принадлежал ВНИИНС и ирландской компании Otkyta, затем полностью принадлежал Елене Соломатиной, следует из данных базы «Контур.Фокус». После сделки с Softline у Елены Соломатиной осталось 0,1% в НЦПР, при этом приобретенная Softline доля находилась у нее в залоге. Затем структуры Softline полностью консолидировали НЦПР.

Позиция Softline

После сделки с НЦПР Softline интегрировала продукты компании в линейку серверов и рабочих станций, выпускаемую входящей в группу компанией «Инферит». С помощью продуктов «МСВСфера» «Инферит» предложила линейку импортонезависимых программно-аппаратных комплексов (ПАК). За разработку ОС взялось отдельное подразделение «Инферит» — «Инферит ОС».

«По итогам 2025 г. Softline провела стандартную оценку стоимости активов и перспектив отдельных продуктовых направлений. В результате в консолидированной отчетности по МСФО (Международная система финансовой отчетности) было отражено обесценение гудвила (нематериальный актив, отражающий конкурентные преимущества компании), относящегося к НЦПР, в размере 469 млн руб., — пояснили CNews в пресс-службе Softline. — Это бухгалтерская неденежная корректировка, связанная с пересмотром ожидаемой экономической отдачи от актива, а не отдельная денежная выплата или списание юридического лица».

В то же время в отношении направления ОС «МСВСфера» Softline приняла решение о «прекращении дальнейшего масштабирования проекта в прежней конфигурации и перераспределении ресурсов в пользу приоритетных продуктовых направлений». «При этом обязательства перед действующими заказчиками и партнерами исполняются в соответствии с условиями заключенных договоров», — добавили в компании. «Вопросы дальнейшей поддержки и сопровождения решений решаются в рабочем порядке с учетом интересов пользователей».

Мнения экспертов

«МСВС — это была "Мобильная система вооруженных сил" с монополией в Минобороны начиная с конца 90-х, — напоминает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. — Потом проект заглох и распался на несколько независимых команд, из них выросли "Астра", "МСВСфера" и другие. Последние фактически прекратили разработку, но имели продукт в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных. В этом состоянии их купил Softline, после чего для развития продукта была приглашена довольно сильная команда разработчиков во главе с Леонидом Кантором, стоявшим у истоков дистрибутивов Black Cat Linux и ASP Linux».

«МСВС — это проект из прошлого, из нулевых, — замечает собеседник CNews на ИТ-рынке. — Уже даже их основной заказчик — Минобороны — перешел на другие дистрибутивы, в частности "Альт" и "Астра"».