Компания «Инфаприм» перевела все кадровые процессы в цифру на базе Directum HR Pro

Производитель детского и специализированного питания «Инфаприм» управляет трудоустройством, отпусками, командировками и служебными поездками сотрудников в электронном формате. Внедрение Directum HR Pro заняло пять месяцев. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компания поставила перед собой задачу в короткий срок цифровизировать ключевые HR-процессы. Совместно со специалистами «Старков Групп», генерального партнера Directum, команда «Инфаприм»: подключила сотрудников к Directum HR Pro, выпустила для них усиленные неквалифицированные электронные подписи; перевела в цифру прием на работу, в том числе удаленный; организовала планирование отпусков в электронном формате и контроль выплаты отпускных; настроила в системе работы по командировкам, служебным поездкам, авансовым отчетам.

Максим Высотский, главный бухгалтер «Инфаприм»: «Мы перевели в электронный вид все документы, которые предусмотрены HR Pro, и этим гордимся. Чем больше процессов в цифре, тем выше эффективность и сотрудников, и компании в целом».

До проекта кадровые процессы в «Инфаприм» были частично автоматизированы, но функциональных возможностей оказалось недостаточно для полноценного безбумажного ведения кадров. График отпусков продолжали собирать в Excel, HR-директор тратила значительное время на его консолидацию и проверку. Прием на работу, оформление дополнительных соглашений, командировки и авансовые отчеты частично оставались на бумаге, что замедляло процессы и создавало риски при передаче документов между регионами.

В планах «Инфаприм» — развивать функциональность системы по командировкам и авансовым отчетам. Также компания изучает ИИ-возможности экосистемы Directum.