Производитель детского питания Nutrilak перешел на Directum RX

Компания «Инфаприм» управляет документами и HR-процессами в электронном виде. Проект реализован системным интегратором TANAiS, партнером Directum, перед которым стояла задача перевести бизнес-процессы компании в цифру на базе современной платформы. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Специалисты команды внедрения: настроили возможности Directum RX для управления делопроизводством, договорами и HR-процессами, включая организацию командировок и формирование авансовых отчетов; разработали порядка 130 правил согласования, 90 шаблонов документов, 80 журналов регистраций; перенесли из 1С:УПП данные по подразделениям, должностям, персонам, сотрудникам, организациям, договорам; интегрировали Directum RX с «1С:УПП» и ЭДО «Диадок»; обучили работе в системе 350 сотрудников «Инфаприм».

«Проект был непростым — настройка большого количества сложных регламентов, шаблонов, интеграция с “1С” по многим справочникам. Мы решили все задачи благодаря не только команде TANAiS, но и активному участию в проекте рабочей группы заказчика», — сказала Наталья Савельева, руководитель проекта, компания TANAiS.

В результате в «Инфаприм» ускорились ключевые бизнес-процессы, сократилось количество бумаги и ручной обработки документов, освободились ресурсы на решение более важных задач.

«Несмотря на все трудности и вызовы проекта, теперь в компании успешно применяется система Directum RX. Обратная связь от сотрудников показывает, что многие процессы ускорились, а некоторые мы будем дорабатывать и развивать. В настоящее время система внедряется в наших зарубежных представительствах. Планируется ее использование и в других компаниях группы», — отметил Максим Высотский, руководитель проекта, компания «Инфаприм».

В планах — активное развитие Directum RX, внедрение новых решений, подключение к системе зарубежных филиалов.

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АО «Инфаприм» — российская компания-производитель специализированного питания Nutrilak, Nutrien и др. Приоритетное направление деятельности «Инфаприм» — развитие отечественной индустрии в области детского, специализированного и лечебного питания.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.