Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy

Наследница Abbyy в России запросила из казны 258,6 млн руб. на разработку продукта для замены решения самой Abbyy, ушедшей из нашей страны. Компания-наследница с недавнего времени на 100% принадлежит турецкой структуре. Участники рынка отмечают, что аналогов решения, на создание которого запрошены средства, на российском рынке достаточно.

Миллионы на аналог Abbyy

Как выяснил CNews, российская наследница Abbyy — Content AI (ООО «Контент ИИ») — запросила у государства 258,6 млн руб. на разработку замены продукта Abbyy, российские аналоги которого уже есть на отечественном рынке.

Согласно «дорожной карте» развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г., Минцифры одобрило проект по разработке продукта ContentCapture для автоматизации потокового ввода данных, конвертации документов и импортозамещения Abbyy FineReader и Abbyy FlexiCapture. Проект был представлен «Газпромнефтью» и «Контент ИИ».

«Упоминание компании "Газпромнефть" в качестве якорного заказчика продукта Content AI является технической ошибкой, — утверждает гендиректор Content AI Светлана Дергачева. — В финальной версии дорожной карты внесено исправление».



Из документа следует, что аналог продукта Abbyy должен быть создан до 10 апреля 2024 г. (первый этап проекта по разработке архитектуры решения стартовал 10 ноября 2022 г.). Размер внебюджетных средств на разработку составит 110,8 млн руб.

В январе 2022 г. некоторые решения Abbyy исчезли из реестра Минцифры. Среди них как раз оказались инструмент для распознавания текста Abbyy FineReader и ПО для потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture. В апреле 2022 г. Abbyy ушла из России.



Напомним, в декабре 2022 г. Минцифры одобрило десятки проектов по созданию софта, которые заменят иностранные аналоги на российском рынке. Среди разработчиков такого ПО присутствуют VK, «1С», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком» и др.

Сама «дорожная карта» была написана на основе другой карты — «Новые коммуникационные интернет-технологии». Документ был разработан в августе 2022 г. «Ростелекомом» и направлен на создание условий для разработки и развития востребованных отечественных коммуникационных, досуговых и игровых сервисов, а также технологий, решений и продуктов, обеспечивающих их развитие.

Замена уже разработана

Примечательно, что продукт, на который запрашиваются средства, уже создан. В разговоре с CNews гендиректор Content AI Светлана Дергачева рассказала, что в октябре 2022 г. компания создала платформу для распознавания, извлечения и классификации данных из документов взамен FlexiCapture — ContentCapture.

«В настоящее время Content AI за счет собственных средств продолжает развивать ContentCapture, — уточнила Дергачева. — Компания рассчитывает на получение бюджетного софинансирования для того, чтобы ускорить процесс выпуска версии продукта с более широкой функциональностью, включая поддержку Linux».

Наследница Abbyy запросила 258,6 млн на разработку замены решения Abbyy

По ее словам, параллельно Content AI за свой счет разрабатывает решение, замещающее продукт для работы с бумажными и PDF-документами Abbyy FineReader PDF. «В настоящее время разработка продуктов в Content AI ведется с участием тех же специалистов, которые ранее занимались их развитием в составе международной группы», — отметила Дергачева.

Стоит отметить, что компания Content AI, которая занимается замещением продуктов Abbyy и техподдержкой их клиентов, с 14 июля 2022 г. стала на 100% принадлежать турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети».

Российские аналоги уже есть

Участники рынка неоднократно отмечали, что аналоги Abbyy FlexiCapture уже есть на отечественном рынке. Согласно каталогу совместимости российского ПО АРПП «Отечественный софт», Abbyy FlexiCapture могут заменить такие российские продукты из реестра Минцифры как Beorg Smart Vision (компании «Биорг»), Directum Ario One (компании Directum), Smart Document Engine и Smart ID Engine (продукт Smart Engines), платформа Soica одноименной компании и ПО компании «Элар» — «Контекст».

Как рассказал CNews гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров, на рынке присутствует достаточное количество решений аналогичных Abbyy FlexiCapture и Abbyy FineReader, превосходящих эти два продукта по качественными и скоростным характеристикам. «В частности, бесплатные аналоги с открытым исходным кодом, платные enterprise-решения и ряд онлайн-сервисов, которые позволяют решать те же задачи», — подчеркнул он.

По мнению Арлазарова, по проекту заявлены нереалистичные сроки (полтора года, с 10 ноября 2022 г. по 10 апреля 2024 г.). «Компания Abbyy потратила десятилетия на создание и совершенствование этих продуктов, — подчеркнул эксперт. — Поэтому, возможно, компания-исполнитель рассчитывает на интеллектуальную собственность третьих лиц на неизвестных нам условиях». Арлазаров отметил и то, что на реализацию проекта требуются «более значительные средства».

Решение о создании аналога продукта Abbyy «кажется весьма странным», рассказал CNews гендиректор Soica Виктор Горюнов. «Причем, наше решение является более чем полным аналогом и в некоторых моментах превосходит замещаемое ПО», — отметил он. По оценке Горюнова, сумма на проект, наоборот, «несколько завышена».

Руководитель проектов развития AI‑продуктов Directum Илья Петухов рассказал CNews, что интеллектуальная система Directum Ario One является «полной отечественной альтернативой» Abbyy FlexiCapture. По его словам, создать продукт за полтора года вполне реально.

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Как рассказал ранее CNews директор направления «Электронный документооборот» компании «Крок» Василий Мухин, у Abbyy универсальный подход к распознаванию. И здесь очень большую роль играет то, что компания развивает свои продукты более 20 лет и за это время наработала мощнейшую базу различных типов документов, которые широко используются в разных странах. И эта база, и этот опыт физически несопоставимы с наработками компаний, только сравнительно недавно ставших вендорами аналогичных решений.

Редакция CNews ожидает от Минцифры комментариев относительно одобрения проекта по замещению ПО Abbyy, аналоги которого уже есть на рынке.



Подробнее о наследнице Abbyy

По данным «Контур.фокус», ООО «Контент ИИ» была образована 1 апреля 2022 г. — сразу после ухода из России Abbyy. Главным учредителем (51%) компании до 25 апреля 2022 г. являлся бывший старший вице-президент Abbyy Вадим Терещенко. По 12,25% компании до июля 2022 г. владели экс-президент по юридическим вопросам Abbyy Елена Бочарова, бывший директор по развитию бизнеса Олег Сажин, экс-директор по работе с клиентами Светлана Дергачева и Олег Мартынов. В конце апреля 2022 г. 51% долей компании перешел Елене Терещенко.

С июля 2022 г., как говорилось выше, Content AI на 100% стала принадлежать турецкой компании. Представители Минцифры ранее сообщили «Ведомостям», что доля граждан России в структуре владения турецкого юрлица составляет более 50%.

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Как рассказала CNews гендиректор Content AI Светлана Дергачева, бенефициарами Content AI являются граждане России, бывшие сотрудники российской Abbyy, постоянно проживающие на территории России и работающие в ООО «Контент ИИ».

«Регистрация холдинговой компании в рамках юрисдикции Турции связана с решением задач корпоративного развития, — уточнила она. — Смена правообладателей технологий и продуктов не планируется, они останутся российскими».

Content AI принадлежат права на несколько продуктов, которые есть в реестре российского ПО. Среди них решение для интеллектуального поиска Abbyy Intelligent Search, электронный словарь Abbyy Lingvo, инструмент для сортировки документов Abbyy Smart Classifier и др.

Уход Abbyy из России

Abbyy — разработчик инновационных технологий оптического распознавания документов, ввода форм, прикладного лингвистического программного обеспечения и единственной компанией в мире, имеющей подобный набор собственных разработок. Начиналась как российская ИТ-компания, основал ее предприниматель Давид Ян. В группу до недавнего времени входили девять международных подразделений: «Abbyy Россия», «Abbyy Украина», офисы в США, Германии, Великобритании, Японии, на Тайване и Кипре, российское агентство по переводу Abbyy Language Services (Perevedem.ru) и издательство Abbyy Press.

К началу 2022 г. помимо Abbyy FineReader и Abbyy FlexiCapture из реестра российского ПО при Минцифры исчезли сканер визиток Abbyy Business Card Reader и сервис по созданию скриншотов Abbyy Screenshot Reader. TAdviser писал, что в начале зимы 2022 г. заявки об исключении ПО Abbyy подала сама. Среди причин могла быть передача прав на продукты юридическим лицам из США.



После ухода из России компания позиционирует себя в качестве международного разработчика со штаб-квартирой в США. Российский бизнес Abbyy передала Content AI. На сайте преемницы указано, что она продолжает лицензировать продукты Abbyy и вести работу со всеми клиентами в России.

В ноябре 2022 г. CNews выяснил, что ушедшая из страны Abbyy не доплатила в казну без малого 200 млн руб.

Content AI сейчас является правообладателем решения для создания корпоративного поискового портала Intelligent Search SDK и электронных словарей Lingvo. Оба продукта были приобретены организацией и сейчас входят в реестр Минцифры.

«Что касается других технологий и решений, лицензированных Abbyy, стороны согласовали порядок оплаты, отличный от платежей, привязанных к выручке компании на рынке России и СНГ, — рассказали представители компании CNews в ноябре 2022 г. — В настоящий момент компания Abbyy не получает доход с российского рынка».

Еще в ноябре 2022 г. в Content AI надеялись, что редактор PDF-файлов ContentReader PDF и платформа для распознавания и потокового ввода данных ContentCapture будут включены в реестр российского ПО.