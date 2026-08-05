AutoFAQ обновила цифрового консультанта Xplain Sales

Компания AutoFAQ сообщила о выпуске обновления цифрового консультанта Xplain Sales. Теперь это диалоговый ИИ-агент, который ведёт продажу по скрипту компании и работает с клиентами даже вне рабочего времени. По оценке AutoFAQ, в зависимости от отрасли и специфики бизнеса доля обращений, поступающих вечером, ночью, в выходные и праздничные дни, может достигать 40%.

Рынок диалоговых решений постепенно смещается от чат-ботов, которые отвечают на вопросы, к ИИ-агентам, способным вести клиента к покупке. Обновлённый Xplain Sales отражает этот подход: продукт использует скрипт продаж и базу знаний компании и не просто консультирует, а помогает клиенту совершить целевое действие. Благодаря этому обращения, поступающие в нерабочие часы специалистов, не остаются без ответа, а бизнес не теряет лиды. ИИ-агент начинает диалог сразу после обращения клиента.

Xplain Sales работает во всех текстовых каналах коммуникации, включая сайт, социальные сети, мессенджеры и электронную почту, а также интегрируется с CRM, Service Desk и другими системами, используя данные о наличии товаров, статусах заказов и истории общения с клиентами.

Продукт ориентирован на компании, которые продают через сайт, мессенджеры и социальные сети. Решение может использоваться в электронной коммерции, онлайн-образовании, финансовых сервисах, недвижимости, автомобильном бизнесе, медицине, туристической отрасли и других сферах, где скорость обработки обращения напрямую влияет на вероятность сделки.

«Мы рассматривали обновление Xplain Sales не как внедрение новой технологии, а как способ решить конкретную бизнес-задачу — перестать терять потенциальных клиентов вне рабочего времени. Если агент помогает вернуть эти сделки, значит, он приносит компании реальную ценность», — сказал Владислав Беляев, исполнительный директор и сооснователь AutoFAQ.

Xplain Sales выступает первой линией контакта и собирает информацию о клиенте в ходе диалога. Если запрос выходит за рамки сценария, агент бесшовно передаёт диалог сотруднику. Персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями ФЗ-152.