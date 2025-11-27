ИИ-платформа AutoFAQ запустила поддержку мессенджера Mах

Компания AutoFAQ добавила российский мессенджер Mах в число каналов, поддерживаемых омниканальной платформой на основе искусственного интеллекта. Организации, которые работают с Mах, теперь могут подключить AutoFAQ и Xplain в мессенджере и получить доступ ко всем возможностям ИИ: автоматизации поддержки клиентов, обработке HR- и ИТ-обращений, интеллектуальному поиску по документам и базам знаний. Об этом CNews сообщили представители AutoFAQ.

Платформу можно установить на собственных серверах. Бот поддерживает полный функционал — автоответы, переключение на оператора, передачу файлов, интерактивные кнопки.

Оба продукта — AutoFAQ и Mах — российской разработки и включены в реестр отечественного ПО. Это позволяет применять их на объектах критической информационной инфраструктуры, где использование отечественных ИТ-продуктов обязательно. Технологии AutoFAQ используют более 60 крупных компаний из разных отраслей: банки, государственные сервисы, промышленные предприятия и телеком-холдинги, ритейл, онлайн-образование.

Благодаря ИИ платформа обрабатывает до 90% обращений в чатах, мессенджерах и соцсетях без участия операторов. Это помогает компаниям наращивать объемы обработки запросов от клиентов и сотрудников, не увеличивая штат службы поддержки. Экономия достигает 5 млн руб. в год на каждые 10 специалистов поддержки.

«Клиенты все чаще запрашивают интеграцию с Mах — это логичный шаг в условиях перехода на отечественные решения. Мы быстро реализовали подключение, чтобы компании могли использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения внутренних процессов и качества обслуживания клиентов», — сказал сооснователь и исполнительный директор AutoFAQ Владислав Беляев.

Чтобы организации могли сразу оценить работу решений AutoFAQ и Xplain в новом канале, компания также подготовила демонстрационного бота в Mах на основе собственной документации. Он позволяет протестировать работу технологий в реальном сценарии и увидеть, как ИИ отвечает на корпоративные запросы.