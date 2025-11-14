Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе
|

ИИ на службе государства: Фонд Росконгресс и AutoFAQ поделились опытом на CNews FORUM 2025

В Москве состоялся CNews FORUM 2025 – крупнейшее мероприятие в сфере ИТ и цифровой трансформации. В секции «Искусственный интеллект и большие данные» Фонд Росконгресс совместно с компанией AutoFAQ представил презентацию «ИИ: строгие требования к широким возможностям», посвященную выбору и практическим аспектам внедрения ИИ-платформы для поддержки участников мероприятий федерального уровня.

Заместитель руководителя направления маркетинга, информации и пиара дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Валерия Шиманская и коммерческий директор AutoFAQ Всеволод Колупаев представили кейсы успешной интеграции ИИ-ботов для автоматизации входящих и исходящих коммуникаций. Эксперты подчеркнули, что при организации масштабных мероприятий целесообразнее использовать традиционные ИИ-технологии, специализирующиеся на точном понимании и обработке естественного языка. ИИ-боты, применяемые на мероприятиях Фонда Росконгресс, работают на платформе AutoFAQ. Базы знаний для них формируются и обновляются специалистами вручную, что обеспечивает достоверность и актуальность предоставляемой информации.

«Искусственный интеллект открывает новые горизонты для организации сложных событий, но требует тщательного подхода к выбору технологий. Наш опыт показывает, что использование ИИ значительно улучшает как эффективность организаторов, так и опыт участников, однако гарантировать это можно лишь предъявляя строгие требования к реализации технологичных решений», ­– отметила заместитель директора, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.

При подготовке ПМЭФ-2025 был впервые запущен полноценный чат-бот во «ВКонтакте». Это позволило охватить новую аудиторию в социальной сети и обеспечить мгновенную коммуникацию. Также было настроено автоматическое определение языка при входе в Telegram-бот, что сделало массовые рассылки адаптивными: обновления программы, аккредитация и информация о точках питания приходили на языке, установленном на устройстве пользователя.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Расширение каналов увеличило охват и повысило удобство и доступность информации для участников из разных регионов и стран. Согласно статистике за 2022–2025 годы, чат-боты отработали на мероприятиях Фонда около 400000 сообщений от пользователей, при этом 99% ответов были даны автоматически.

«Сегодня платформу AutoFAQ применяют для автоматизации клиентского сервиса и поддержки сотрудников – это позволяет компаниям эффективно обрабатывать высокий поток обращений, сокращать время ответа и при этом сохранять высокое качество обслуживания и точность коммуникаций», – подчеркнул коммерческий директор AutoFAQ Всеволод Колупаев. Подобные решения могут быть внедрены в различных отраслях, включая телеком, финансы, ритейл и государственные сервисы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Антихрупкость — способность ИT инфраструктуры становиться сильнее после каждого удара

Власти постсоветской республики запретили работу майнинговых ферм, потреблявших электроэнергию из России

Обзор: Импортозамещение 2025

Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/