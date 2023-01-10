Apple запретила устанавливать на iPhone российскую соцсеть, созданную на замену LinkedIn

Из каталога App Store пропало приложение российской деловой соцсети TenChat. Apple обнаружила в ней ссылки на попавшие в санкционный список отечественные банки и потребовала удалить их. Новая версия утилиты, соответствующая требованиям Apple, уже готова – она находится на рассмотрении у модераторов App Store более полумесяца.

Новые санкции Apple

Компания Apple удалила из своего каталога приложений App Store фирменную утилиту российской деловой социальной сети TenChat. Об этом CNews сообщили разработчики сервиса.

TenChat – это полноценный отечественный аналог американской социальной сети LinkedIn, более, чем с 2 млн пользователей, как говорят разработчики.

С июня 2016 г. LinkedIn подконтрольна корпорации Microsoft, в 2022 г. развернувшей против россиян полномасштабные санкции. С ноября 2016 г. LinkedIn заблокирована на всей территории России за нарушение правил хранения данных своих российских пользователей.

Как сообщили CNews представители TenChat, Apple не стала оставлять без комментариев факт удаления приложения соцсети из своего каталога. В Apple заявили, что удалили приложение по причине присутствия в составе утилиты ссылок на подсанкционные банки. О каких именно ссылках идет речь, разработчики не уточнили. Возможно, это отметки о местах работы в профилях пользователей.

Apple не прекращает под различными предлогами удалять российские приложения из App Store

В течение 2022 г. в «черный список» США действительно попало несколько банков. В их числе Сбербанк и «Альфа-банк». Их приложения были незамедлительно удалены из App Store, поскольку Apple подчиняется требованиям властей США. Сбербанк несколько раз пытался обходными путями вернуть свое приложение в App Store, но Apple регулярно пресекала эти попытки. На 10 января 2023 г. в каталоге App Store оно отсутствовало.

Условия Apple

Сама соцсеть TenChat на 10 января 2023 г. в санкционном списке не числилась. Это означает, что у приложения есть шанс на возвращение в AppStore.

Как сообщили CNews в TenChat, Apple выдвинула разработчикам сервиса несколько условий, выполнение которых обеспечит разблокировку приложения в App Store и его доступность пользователям для скачивания, установки и обновления. Первое – это удаление из приложения ссылок на подсанкционные банки.

Второе условие заключается в удалении из состава приложения сервисов тендеров и госзаказа. Речь в данном случае именно о функциях непосредственно утилиты для iOS – к возможностям самой соцсети, доступной, в том числе, через браузер, у Apple нареканий не возникло.

Apple тянет время

На вопрос о том, согласились ли разработчики выполнить второе требование Apple, представители TenChat ответить не смогли. Они сообщили лишь, что на момент публикации материала была готова новая версия приложения, полностью удовлетворяющая политике Apple по отношению к правилам размещения приложений в своем магазине (App Store Review Guidelines).

TenChat в App Store все еще нет

В TenChat рассказали CNews, что обновленная версия утилиты была направлена на рассмотрение в Apple еще во второй половине декабря 2022 г. Таким образом, процедура длится уже как минимум две-три недели. C чем это связано, доподлинно неизвестно. Нельзя исключать, что виной всему могут быть праздники – Рождество (сначала по григорианскому календарю, затем по юлианскому), и Новый год.

Google все устраивает

На момент выхода материала официальное приложение TenChat действительно отсутствовало в каталоге Apple App Store. В то же время его вполне легально можно было скачать из Google Play – фирменного магазина приложений для устройств на базе ОС Android.

Санкций со стороны Google пока не было

Утилита TenChat для Android не исчезала из каталога Google. Как сообщили CNews разработчики, интернет-гигант никаких требований к наполнению программы не предъявлял. Последняя на момент выхода материала версия TenChat для Android имеет индекс 2.11.2. Она была выгружена в каталог 31 декабря 2022 г.

Подробнее о сервисе

Российская деловая социальная сеть TenChat была запущена в декабре 2021 г. Разработкой и развитием сервиса с июня 2021 г. занимается российская компания ООО «ВБЦ лаб», зарегистрированная, по данным ЕГРЮЛ, в Москве в мае 2019 г. с уставным капиталом 1 млн руб. и в настоящее время являющаяся резидентом «Сколково». Основной вид деятельности компании – разработка компьютерного программного обеспечения (код ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности шесть, в том числе «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» (63.11.1).

Веб-версия TenChat

Единственным учредителем «ВБЦ лаб» на момент выхода материала являлась столичная компания ООО «ВБЦ». Она основана в феврале 2016 г., уставный капитал – 10 млн руб. У компании пять учредителей – Александр Протасов, Николай Теняев и ПАО «Совкомбанк» с долями 10% у каждого, а также Геннадий Хорбенко (30%) и Семен Теняев (40%).

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TenChat регулярно прирастает новыми функциями. Например, в сентябре 2022 г. соцсеть выпустила новую версию мобильного приложения с групповыми чатами, а в ноябре 2022 г. обзавелась веб-версией с текстовым редактором и алгоритмом оценки UGC. Также доступны приложения для Android и iOS.

Как сообщили CNews представители TenChat, в октябре 2022 г. число пользователей соцсети превысило 2 млн человек.