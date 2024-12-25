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Pressfeed: ИТ-специалисты стали самыми востребованными экспертами в СМИ в 2024 году

Согласно ежегодному исследованию сервиса журналистских запросов Pressfeed, в 2024 г. специалисты ИТ-сферы впервые возглавили рейтинг самых востребованных экспертов в российских СМИ. За год интерес бизнеса к СМИ вырос на 77%. Об этом CNews сообщили представители Pressfeed.

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к взаимному сотрудничеству между СМИ и экспертным сообществом. Если в 2023 г. на один запрос журналиста приходилось в среднем 1,7 питча (ответа), то сейчас этот показатель достиг отметки 3,1, – сказал основатель сервиса Pressfeed Константин Бочарский. – Такой возрастающий интерес к публикациям в СМИ как каналу продвижения во многом связан с ужесточением требований к маркировке рекламы и общим повышением стоимости платного продвижения. Компании все чаще выбирают медиа как альтернативный канал коммуникации с аудиторией. Можно сказать, что продвижение через СМИ — устойчивый тренд не только уходящего, но и следующего года. Публикации в медиа на редакционной основе обеспечивают долгосрочный эффект и широкий охват целевой аудитории без дополнительных затрат».

Рейтинг медийных профессий 2024 г.

В рейтинге медийных профессий ИТ-специалисты стали самыми востребованными экспертами для комментариев в СМИ, обогнав психологов, которые лидировали в 2023 г. Теперь они занимают второе место. Согласно последним данным, третье место заняли юристы, четвертое — врачи и пятое — зоологи и зоопсихологи.

«За внимание СМИ сегодня борется все больше экспертов из разных областей. Интересно, что в пятерку самых цитируемых впервые вошли зоологи и зоопсихологи», – отметила главный редактор «Pressfeed.Журнала» Елена Локтионова.

Какие темы волновали СМИ и читателей в 2024 г.

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При этом журналистов больше всего интересовали темы здоровья (3500 запросов), финансов (3100 запросов) и права (1842). На четвертом месте — бизнес, психология и недвижимость (по 1800 запросов). Кстати, впервые в топ запросов вошла сфера ИТ с акцентом на нейросети (1300 запросов).

Существенно вырос спрос редакций на экспертизу в области транспорта (+17%), промышленности (+11%) и образования (+10%). При этом интерес к теме стартапов снизился на 16%.

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