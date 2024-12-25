Локтионова Елена
|25.12.2024
|Pressfeed: ИТ-специалисты стали самыми востребованными экспертами в СМИ в 2024 году 1
|23.09.2011
|Xerox выпустила новое решение для печати шаблонных документов на базе платформы EIP 1
Локтионова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Xerox 1139 1
|Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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