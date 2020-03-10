Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год

Sabre Corporation объявила финансовые результаты за четвертый квартал и календарный год, завершившийся 31 декабря 2019 года.

В 2019 году консолидированная выручка Sabre выросла до $3,975 млрд, что на 2,8% больше показателя 2018 года ($3,867 млрд). Показатель операционной прибыли составил $363,4 млн в 2019 году против $562 млн в аналогичном периоде годом ранее. Снижение было, в первую очередь, связано с затратами на технологии, а также ростом поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network и финансированием сделок по приобретению бизнеса. Это было частично компенсировано устойчивым ростом доходов и возвратом $31,8 млн по юридическому спору с US Airways. В отчетном периоде затраты на технологии увеличились на $206,2 млн. Это произошло преимущественно из-за изменения структуры капитальных затрат на технологии и соответственным снижением капиталовложений, что не повлияло на общий объем расходов на технологии и свободный денежный поток. Эти изменения были связаны с реализацией ранее объявленной технологической стратегии компании, которая включает миграцию на облачную инфраструктуру, отказ от мейнфреймов и применение agile-методов разработки, что увеличило расходную часть в общем объеме вложений в технологии.

Чистая прибыль, распределяемая между держателями обыкновенных акций, составила $158,6 млн против $337,5 млн в 2018 году. Разводненная чистая прибыль к выплате держателям простых бумаг (EPS) снизилась с $1,22 в 2018 году до $0,57 в отчетном периоде. Это снижение связано с описанными выше факторами, которые повлияли на операционную прибыль, а также с ростом налоговых ставок.

Скорректированный показатель EBITDA (consolidated Adjusted EBITDA) без учета капитальных расходов на разработку программного обеспечения, который отражает капитальные вложения и расходы на технологии, составил $857,2 млн, что на 1,3% меньше аналогичного показателя годом ранее ($868,8 млн). Снижение было вызвано умеренным ростом общих затрат на технологии и поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network, что было частично компенсировано устойчивым ростом доходов компании.

Скорректированный показатель консолидированной операционной прибыли снизился на 26,8% до $513,4 млн (против $701,4 млн в 2018 году). Это вызвано ростом поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network и возросшими затратами на технологии, которые были частично компенсированы устойчивым ростом доходов.

В 2019 году скорректированный показатель прибыли на одну акцию снизился до $1,01 c $1,54 в 2018 году.

Показатели денежного потока за 2019 год (по сравнению с 2018 годом). Операционный денежный поток составил $581,3 млн (против $724,8 млн). Объем инвестированных средств достиг $243,0 млн (против $275,3 млн). Объем средств, задействованных в финансировании, вырос до $409,7 млн (против $306,5 млн). Свободный денежный поток достиг $466,1 млн (против $440,9 млн).

В 2019 году компания выплатила акционерам $231,1 млн, из них $153,5 млн в рамках программ по ежеквартальной выплате дивидендов и обратного выкупа 3,7 млн акций на общую сумму $77,6 млн.

«За 2017–2018 годы мы создали прочную технологическую основу, собрали команду опытных руководителей, а также укрепили взаимодействие между бизнес-подразделениями и успешно выполнили цикл пролонгаций соглашений с клиентами. Благодаря нашим усилиям 2019 год принес достойный коммерческий результат, подкрепленный новыми контрактами. Мы завершили 2019 год с существенным ростом доли GDS в подразделении Travel Network, устойчивым увеличением доходов в подразделении Airline Solutions и продолжающимся интенсивным ростом выручки в Hospitality Solutions. Мы также существенно продвинулись в области технологической трансформации бизнеса и сгенерировали свободный денежный поток, который опередил наши прогнозы», – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre.

«Экосистема туризма трансформируется по мере того, как меняются потребности наших заказчиков – авиакомпаний, отелей и агентств. Для того, чтобы помочь им увеличивать доходы и повышать лояльность путешественников, мы должны продолжить развивать технологии для ритейла, дистрибуции и осуществления поездок. Мы разрабатываем способы применения технологий анализа данных, искусственного интеллекта, машинного обучения и облачных сервисов в интересах всех участников экосистемы. Наши стратегические инициативы направлены на создание и дистрибуцию персонализированных предложений, в том числе по протоколу NDC, внедрение инноваций и развитие бизнеса лоу-кост авиаперевозчиков, создание полнофункциональной системы управления отелями и завершение нашей технологической трансформации. Мы уже сделали первые шаги в реализации этих инициатив, а именно приобрели компанию Radixx, намерены успешно завершить сделку по покупке Farelogix и анонсировали планы по сотрудничеству с Accor. Кроме того, мы заключили стратегическое партнерское соглашение с Google с целью ускорить нашу технологическую трансформацию и открыть новые возможности для роста доходов в будущем. 5 млрд человек совершают перелеты по всему миру ежегодно. Получение только одного дополнительного доллара с каждого пассажира может принести индустрии туризма еще $5 млрд дохода», – сказал Шон Менке.

«В 2020 году мы планируем направить $150 млн на инвестиции в технологии, чтобы создать передовую торговую площадку, которая поможет расширить границы нашего целевого рынка и снизить издержки. Финансовый прогноз на 2020 год уже включает эти дополнительные расходы. Мы также ставим цель – обеспечить долгосрочный рост прибыльности бизнеса. С начала 2020 года глобальный кризис в сфере здравоохранения, вызванный коронавирусом (COVID-19), оказывает влияние на объемы бронирований поездок, но что более важно – на жизнь людей во всем мире. Ситуация продолжает развиваться, и, хотя мы надеемся, что она будет краткосрочной, последствие коронавируса отразится на наших финансовых результатах в 2020 году. На данный момент мы еще не скорректировали прогнозные показатели с учетом этого фактора», – отметил Шон Менке.