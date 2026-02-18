Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сорокина Наталья
СОБЫТИЯ
Сорокина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:Консолидация 54 2
|Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 2
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 293 1
|Лазутин Евгений 5 2
|Комаров Александр 23 1
|Захаров Александр 38 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Васин Игорь 2 1
|Гориславцева Инна 5 1
|Левина Людмила 1 1
|Кузменков Андрей 1 1
|Находкин Александр 1 1
|Хрущ Юрий 2 1
|Кривоносов Владимир 1 1
|Суродин Владимир 1 1
|Бакшеева Дарья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420172, в очереди разбора - 726071.
Создано именных указателей - 190745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.