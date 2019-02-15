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MIA Miami International Airport Международный аэропорт Майами
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.02.2019
|Аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa 7
|09.08.2009
|Реактивные подметальщики 1
|19.12.2005
|Американские пограничники страдают от старых ПК и Windows 1
|19.08.2005
|Вирус пытался закрыть границы США 2
|22.08.2002
|NASDAQ растет на фоне скепсиса аналитиков 1
|22.08.2002
|NASDAQ растет на фоне скепсиса аналитиков 1
Публикаций - 7, упоминаний - 14
MIA и организации, системы, технологии, персоны:
|SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 2
|SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
|AMD Athlon - серия микропроцессоров 863 2
|Microsoft Windows 95 430 1
|SITA Smart Path 6 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Apple iPhone 6 4860 1
|Microsoft Windows 16963 1
|Dow Jones - MarketWatch 334 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.