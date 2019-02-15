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MIA Miami International Airport Международный аэропорт Майами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.02.2019 Аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa 7
09.08.2009 Реактивные подметальщики 1
19.12.2005 Американские пограничники страдают от старых ПК и Windows 1
19.08.2005 Вирус пытался закрыть границы США 2
22.08.2002 NASDAQ растет на фоне скепсиса аналитиков 1
22.08.2002 NASDAQ растет на фоне скепсиса аналитиков 1

Публикаций - 7, упоминаний - 14

MIA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25833 3
AMD - Advanced Micro Devices 4685 2
Sycamore Networks - SCMR 57 2
Intel Corporation 12855 2
AT&T Inc 1726 2
Teradyne 30 2
Comcast 231 2
Oracle - BEA Systems 162 2
Applied Materials 305 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 2
Lam Research - Novellus Systems 113 2
Cisco Systems 5377 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 133 1
Cowen - SG Cowen 66 2
Global Partners Securities 42 2
PartnerRe Asset Management 15 2
RadioShack - Radio Shack 16 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Deutsche Lufthansa AG 121 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Los Angeles International Airport - Международный аэропорт Лос-Анджелес - ICAO: KLAX, IATA: LAX 8 1
Tesla Motors 468 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17063 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4826 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7947 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3396 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14366 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13061 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2906 1
Часы - Watch 1067 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 622 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13233 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3853 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28467 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 863 2
Microsoft Windows 95 430 1
SITA Smart Path 6 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Apple iPhone 6 4860 1
Microsoft Windows 16963 1
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Айнтерц Диана 1 1
Maston Christopher - Мастон Кристофер 1 1
Gimenez Carlos A. - Хименес Карлос А. 1 1
Mann Zachary - Манн Захари 1 1
США - Флорида - Майами 200 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 2
США - Техас 1056 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 822 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 675 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
США - Флорида 788 1
США - Техас - Даллас 187 1
США - Вирджиния - Виргиния 292 1
США - Флорида - Майами-Дейд 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
Америка - Американский регион 2208 1
США - Нью-Йорк 3187 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1920 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6724 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27502 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18284 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3215 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11732 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7637 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5548 1
Dow Jones - MarketWatch 334 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Internet Stock Report 994 2
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
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