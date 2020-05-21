Nokia поставила новый рекорд скорости в сети 5G

Nokia объявила о новом мировом рекорде скорости в сети 5G. Рекорд был поставлен в сети радиодоступа Nokia в Далласе, штат Техас. Работая в коммерческих миллиметровых диапазонах в канале с полосой пропускания 800 МГц и технологией двойного подключения (Dual Connectivity, EN-DC), Nokia показала скорость до 4,7 Гбит/с на базовых станциях, которые установлены в большинстве коммерческих сетей у американских операторов связи. Данное решение не только предоставит абонентам небывалые скорости мобильной связи, но и позволит операторам внедрить услуги, работающие с минимальной задержкой, а также выделить для критически важных приложений сетевые сегменты с гарантированной поддержкой необходимых параметров.

Рекордная скорость была достигнута с помощью сочетания восьми каналов по 100 МГц каждый в миллиметровых диапазонах 28 и 39 ГГц, которые предоставили полосу пропускания 800 МГц для 5G и 40 МГц – для LTE. При этом поддерживалась технология двойного подключения EN-DC, доступная на базовых станциях Nokia AirScale. EN-DC дает возможность одновременно подключать устройства к сетям 5G и LTE и передавать и получать данные по обоим беспроводным интерфейсам. Устройства двойного подключения получают доступ к более широкой полосе пропускания, чем устройства, подключенные только к одному каналу 5G или LTE. Рекордная скорость была продемонстрирована как в облачной (vRAN), так и в классической конфигурации 5G.

Nokia AirScale Radio Access – это комплексное коммерческое решение 5G, позволяющее операторам во всех странах оптимально использовать имеющиеся частотные ресурсы 5G. Это решение поддерживает широкое масштабирование и лучшие в отрасли показатели латентности и сетевой связности, используя беспроводные технологии разных поколений на одном и том же оборудовании.

Стефан Терал (Stéphane Téral), главный аналитик LightCounting Market Research, отметил: «Это крупное достижение стало результатом напряженной работы профессионального коллектива, учитывавшего малейшие детали и условия сетевой среды. 8-компонентная агрегация несущей в миллиметровом диапазоне показала, что, помимо технологий Massive MIMO и Open RAN, у нас есть и другие средства не только для удовлетворения жестким требованиям коммерческих сетей 5G, но и для строительства будущих терагерцевых систем».

Томми Уитто (Tommi Uitto), президент глобальной бизнес-группы мобильных сетей Nokia, сказал: «Это очень важное достижение в области внедрения услуг 5G в США, особенно сейчас, когда сетевые соединения и коммуникации приобрели критическое значение. Оно показывает, что операторы доверяют комплексным решениям и инновациям Nokia в области предоставления высококачественных услуг 5G. Nokia уже поставила всем крупным американским операторам связи радиосистемы, работающие в миллиметровом диапазоне, и мы готовы продолжать сотрудничество и вместе двигаться вперед».