Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, представила портфолио сервисов, призванных помочь клиентам ускорить внедрение инноваций за счет надежной и масштабируемой миграции и модернизации облачных рабочих нагрузок, а также управления ими.

Сложность современных ИТ-архитектур мешает организациям, пытающимся внедрить инновации, и приводит к простою приложений, проблемам с комплаенсом и неконтролируемым тратам при работе с облаком.

Новое предложение Hitachi Application Reliability Services позволяет оптимизировать облачные нагрузки для улучшения отказоустойчивости, повышения производительности и минимизации издержек за счет автоматизации разработки программного обеспечения и управления рабочими нагрузками. Решение устраняет ненужные расходы и риски, связанные с работой с данными и поддержкой инфраструктуры.

Новые услуги управления облаком Hitachi Vantara предоставляются в виде управляемых услуг через центры Hitachi Application Reliability Centers (HARC). В этих географически рассредоточенных физических и виртуальных центрах осуществляется мониторинг и оптимизация облачных приложений, чтобы гарантировать достижение заданных клиентом KPI. Первые точки будут расположены в Далласе, штат Техас, США, и Хайдарабаде, Индия.

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Новое портфолио Hitachi Application Reliability Services включает в себя следующие сервисы: консультационные услуги для определения стратегии модернизации облачной инфраструктуры предусматривают всестороннюю оценку портфеля приложений клиента. Благодаря анализу издержек и надежности приложений организации смогут эффективнее определять, какие рабочие нагрузки с операционной точки зрения лучше сохранить в локальной среде, а какие – перенести в облако. Более того, организации поймут, какие приложения следует вывести из эксплуатации, какие – разместить заново, а для каких – изменить архитектуру для ускорения инноваций; ИИ-инструменты для ускорения внедрения и SRE-фреймворки для технического обеспечения надежности используют всестороннее наблюдение для получения более точной информации о работоспособности облачных сервисов, автоматизации анализа первопричин и устранения проблем. SRE-фреймворки расширяют возможности взаимодействия между командами DevOps, группами по разработке продуктов и специалистами по ИТ-операциям, позволяя им сфокусироваться на целях уровня обслуживания (SLO) в масштабах всей организации; модернизация и миграция приложений: Hitachi внедряют принципы SRE в свои сервисы Application Modernization, призванные помочь организациям с модернизацией их приложений, внедрением инноваций, повышением производительности и оптимизацией издержек. Портфолио проверенных шаблонных проектов и инструментов модернизации помогает сотням заказчиков создавать, развертывать и модернизировать приложения для облака; FinOps сервисы по оценке расходов на облачные вычисления позволяют оценить затраты клиентов на работу облака в сравнении с эталонными показателями, при этом сервисы помогают выявить области для оптимизации издержек, обеспечивая среднюю экономию в 30%.