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Hitachi Application Protector Hitachi Application Reliability Services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.03.2022 Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими 2
28.04.2012 HDS выпустила новую линейку унифицированных систем хранения данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Hitachi Application Protector и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 3
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
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Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 176 1
FinTech - FinOps - Financial Operations - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 100 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 346 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 2
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 16 1
Hitachi Dynamic Provisioning - HDP 10 1
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 1
Microsoft Management Console - MMC 29 1
Broadcom - VMware View 46 1
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 1
Hitachi Command Suite - HCS 6 1
Apple iPhone 6 4861 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Moser Sean - Моузер Шон 7 1
США - Техас 1048 1
США - Техас - Даллас 185 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Япония 13807 1
Индия - Bharat 5870 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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