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Владелец Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил, что ему угрожает дефолт

Холдингу VK грозит технический дефолт из-за невозможности расплатиться с держателями его ценных бумаг. Их торги на бирже были остановлены еще в начале марта 2022 г. из-за санкций, а у него в настоящее время нет суммы, способной покрыть все обязательства. В аналогичной ситуации находятся интернет-гигант «Яндекс» и онлайн-магазин Ozon.

VK грозит дефолт

Российский интернет-холдинг VK, еще недавно называвшийся Mail.ru Group, находится на грани технического дефолта по облигациям на $400 млн с погашением в 2025 г. под 1,625%. Вероятность этого возникла на фоне полной остановки торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) холдинга на Лондонской фондовой бирже.

Торги GDR VK на бирже не ведутся с 3 марта 2022 г. Это часть антироссийских санкций, введенных в ответ на спецоперацию в ДНР и ЛНР. Больше всего ограничений ввели Великобритания и США.

Вероятность технического дефолта повышают и правила торговли глобальными депозитарными расписками. Они гласят, что в случае остановки торгов на срок от 10 дней держатели бондов получают законно право затребовать досрочное погашение долгов. Этим правом они могут воспользоваться в случае VK уже 16 марта 2022 г.

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VK столкнулся с той же проблемой, что и «Яндекс»

«Если компания не сможет успешно провести переговоры с держателями облигаций и не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит событие дефолта в соответствии с условиями и положениями выпуска облигаций», –говорится в заявлении холдинга.

VK владеет многими крупными российскими веб-сервисами. В частности, ему принадлежат социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» и почтовый сервис Mail.ru

Денег на выплаты не хватит

Ситуацию очень усугубляет сложившаяся геополитическая обстановка, помноженная на санкции против России. Если держатели бондов потребуют досрочно погасить все задолженности перед ними, то у VK может не хватить на это денежных средств, что и является техническим дефолтом.

По подсчетам холдинга, на 9 марта 2022 г. в его распоряжении имелась сумма, эквивалентная приблизительно $190 млн. $140 млн из этих денег холдинг хранил в иностранной валюте, но проблема еще и в том, что $80 млн были размещены за пределами России с целью «поддержания оборотного капитала международного бизнеса» холдинга. И все это с учетом наложенных на обращение с находящейся за пределами России валютой ограничений.

«В связи с неопределенностью в отношении влияния ограничений по возможностям перевода денежных средств из российских дочерних предприятий компании в ее зарубежную холдинговую компанию в рамках недавно принятых мер по контролю и защите капитала в России, а также продолжающихся многочисленных изменений в нормативно-правовой базе, существует вероятность того, что эмитент не будет иметь достаточной ликвидности в своей холдинговой компании для финансирования платежей, необходимых для выкупа, если большинство держателей решат воспользоваться правом предъявления облигаций к погашению», – указано в сообщении VK.

Все будет зависеть от дипломатов

VK, с декабря 2021 г. возглавляемый Владимиром Кириенко (сын Сергея Кириенко - первого заместителя главы Администрации Президента России), собирается попытаться решить вопрос путем переговоров с держателями облигаций. Холдинг собирается начать их в самом ближайшем будущем с целью «обсуждения возможных альтернатив реализации держателями облигаций права предъявления к погашению».

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При этом представители VK признали, что вероятность успеха переговоров все же не 100-процентная. В этом случае и при отсутствии возможности рассчитаться по долгам с держателями бондов наступит технический дефолт.

Общие проблемы крупных российских интернет-компаний

На пороге технического дефолта из-за приостановки торгов GDR оказался не только VK. То же коснулось и Ozon – старейшего российского интернет-магазина, открытого еще в 1998 г. Он провел свое IPO осенью 2020 г. Оно оказалось сверхпродуктивным, притом настолько, что издание Bloomberg назвало его самым успешным среди всех российских компаний с 2011 г.

Торги бумагами Ozon на американской бирже NASDAQ были приостановлены еще в самом начале марта 2022 г. О возможности технического дефолта Ozon объявил три дня спустя.

Санкции, вылившиеся в приостановку торгов ценными бумагами, затронули и «Яндекс». Как и у Ozon, его бумаги размещены на NASDAQ, а также на Нью-Йоркской фондовой бирже. Возникла ситуация, в которой «Яндекс» рисковал не обеспечить выплаты по бондам под 0,25% с погашением в 2025 г. на сумму $1,25 млрд. «Группа “Яндекс” в целом на данный момент не имеет достаточных ресурсов для полного выкупа нот. В случае если нам не позволят распределить дополнительные средства от наших российских дочерних компаний в пользу нашей голландской материнской компании, у “Яндекса” не будет достаточно ресурсов для погашения большей части облигаций», – говорилось в официальном заявлении интернет-гиганта.

В случае с «Яндексом» ситуация стала развиваться не лучшим образом. 7 марта 2022 г. специально собранная для этого инициативная группа держателей бондов (в сумме владеет около 72% всей суммы облигационного займа) заручилась поддержкой компании Houlihan Lokey в качестве финансового консультанта. Также бондхолдеры наняли юридического консультанта – компанию Weil, Gotshal & Manges LLP.

Обе компании теперь представляют инициативную группу на переговорах с «Яндексом». «Мы начали взаимодействовать с Houlihan и просим других держателей облигаций сообщить о себе Houlihan, чтобы могли состояться упорядоченные обсуждения между Yandex NV и держателями облигаций с целью найти справедливое и устойчивое решение для всех сторон», – говорится в заявлении «Яндекса.

Эльяс Касми

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