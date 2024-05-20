Разделы

ИТ в банках
|

«Ozon Банк» подключился к QR-платформе «Сбера»

Теперь клиенты «Ozon Банка» могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду «Сбера». Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно войти в приложение Ozon или «Ozon Банка» в своём смартфоне и открыть оплату по QR, или вы можете отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать «Ozon Банк» среди предложенных методов оплаты на платёжной странице.

Оплатить покупку через приложение Ozon можно только в случае наличия счёта в банке. Поэтому следует сначала перейти в личный кабинет банка, через знак «₽» в нижнем меню или нажав на баланс карты Ozon в личном кабинете, затем надо навести камеру на QR-код «Сбера» и оплатить покупку.

Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Пул банков-партнёров, подключенных к QR платформе «Сбера», постоянно расширяется. Вместе с Ozon на данный момент у нас уже 14 партнеров. Мы продолжаем развивать наш QR, делая его ещё быстрее и удобнее для пользователей. Обороты по QR «Сбера» ежемесячно растут в среднем на 20%».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис»

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России запустили китайский аналог GitHub

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024