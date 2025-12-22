Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Шубочкин Сергей


СОБЫТИЯ


22.12.2025 «Сбер» и «Эвотор» представили кассу самообслуживания 1
02.07.2024 «Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе «Сбера» 1
20.05.2024 «Ozon Банк» подключился к QR-платформе «Сбера» 1
07.03.2024 Покупатели ЦУМа и ДЛТ теперь могут оплачивать покупки улыбкой 1
20.12.2023 Оплата покупок по QR-коду Сбербанка стала еще быстрее 1
20.12.2023 Управлять эквайрингом торговых точек от Сбербанка стало удобнее 1
30.11.2023 «Тинькофф касса» подключила прием онлайн-платежей с помощью SberPay 1
30.11.2023 Клиенты «Сбера» могут платить со SberPay в онлайн-магазинах, подключенных к «Тинькофф кассе» 1
27.11.2023 В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка 1
03.11.2023 Клиенты «Сбера» могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте 1
30.10.2023 Платить налоги со SberPay — быстрее и удобнее 1
27.10.2023 В личном кабинете налогоплательщика ФНС появилась возможность оплаты с помощью SberPay 1
14.09.2023 К приему оплаты по QR от «Сбера» подключился новый банк 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Шубочкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 705 3
Yandex - Яндекс 8482 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 196 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 13
Zolla - Золла 18 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1381 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 41 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1661 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
X5 Group - Перекрёсток 606 1
ВкусВилл - Избёнка 187 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2003 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3131 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8947 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2860 1
Аксессуары 4135 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 113 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 210 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 7
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 2
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 33 2
Google Android 14725 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 215 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 353 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 110 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 94 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 806 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 1
Рябцев Вячеслав 3 2
Корчагов Владимир 2 1
Южаков Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3665 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще