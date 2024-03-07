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Телеком ИТ в торговле
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Покупатели ЦУМа и ДЛТ теперь могут оплачивать покупки улыбкой

Покупателям ЦУМа и ДЛТ в Москве и Санкт-Петербурге, стал доступен технологичный способ оплаты покупок «Сбера» «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платёжные терминалы банка, которые принимают оплату сразу четырьмя способами: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и по биометрии.

Сейчас оплата по биометрии работает уже во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники и торговых центрах. Теперь этот сервис доступен при покупке дорогостоящих товаров элитных брендов одежды, обуви, парфюмерии, косметики и аксессуаров. Для «Сбера» и партнеров это новая ступень на пути к совершенствованию современных методов платежей, а для покупателей — уникальная возможность удобно и безопасно оплатить ценные покупки.

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Безопасность

Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «ЦУМ И ДЛТ представляет коллекции мировых брендов одежды и обуви, аксессуаров, часовых и ювелирных изделий класса «люкс». А продажа дорогостоящих вещей требует особенно внимательного отношения и абсолютной безопасности при проведении платежей. Технология оплаты улыбкой «Сбера» полностью удовлетворяет этим требованиям. Наш сервис надёжен, безопасен и очень удобен: покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру и введя код безопасности при необходимости. Это удобно и быстро: не нужно носить с собой наличные или искать подходящую карту в портмоне. «Сбер» продолжает расширять применение сервиса и предлагать своим клиентам самые инновационные и безопасные способы оплаты любых покупок — от пакета молока в ближайшем супермаркете до дорогостоящих брендов одежды, обуви и аксессуаров».

Оплатой улыбкой могут воспользоваться клиенты «Сбера». Для этого надо подключить сервис «Оплата улыбкой» в своём профиле в приложении «СберБанк Онлайн», выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Проще всего подключить сервис, если сказать виртуальному ассистенту «СберБанк Онлайн» «Оплата улыбкой».

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