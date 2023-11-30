«Тинькофф касса» подключила прием онлайн-платежей с помощью SberPay

Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф касса» расширяет число способов оплаты в онлайне для роста доходов бизнеса — теперь клиенты «Тинькофф» могут оплачивать покупки через SberPay. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

В декабре 2023 г. SberPay будет доступен всем магазинам-партнерам, принимающим оплату через платежную форму «Тинькофф кассы».

Таким образом с подключением SberPay на платежной форме «Тинькофф кассы» будут представлены все самые популярные в России способы оплаты товаров и услуг. Кроме SberPay это: банковские карты, Tinkoff Pay, Mir Pay, BNPL-сервис «Долями», рассрочки и др — всего более 10 платежных решений.

Для интернет-магазинов это удобно: чем больше способов оплаты — тем выше доля успешных оплат, а в итоге и прибыль магазина.

Благодаря SberPay магазины-клиенты «Тинькофф кассы» смогут предоставить своим покупателям — клиентам Сбербанка — привычный и удобный им способ оплаты, увеличить долю успешных операций и повысить лояльность клиентов.

SberPay позволяет оплачивать покупки без ввода данных карты. На странице оплаты на сайте нужно нажать на кнопку, после чего откроется приложение банка, в котором необходимо авторизоваться и подтвердить платеж. Процесс оплаты проходит в несколько раз быстрее, чем по банковской карте. SberPay доступен всем клиентам Сбербанка.

Сервисом SberPay для оплаты покупок в интернете пользуются почти 30 млн человек в месяц.

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Вячеслав Рябцев, CEO «Тинькофф кассы»: «Вместе с коллегами из «Сбера» мы решили открыть наши экосистемы и интегрировать SberPay в «Тинькофф кассу». Мы создали решение, объединяющее большую часть покупателей нашей страны, чтобы любой человек мог платить так, как ему привычно и удобно, практически на любых сайтах рунета. А бизнес-клиенты «Тинькофф кассы» за счет добавления нового способа оплаты смогут повысить платежную конверсию и прибыль».

Сергей Шубочкин, и.о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «В этом году Tinkoff Pay стал доступен в офлайн-магазинах при оплате по QR-коду «Сбера». Сейчас с его помощью клиенты «Тинькофф» могут бесконтактно оплачивать покупки на более чем 1,6 млн POS-терминалов «Сбера». Объединение наших Pay-сервисов для приёма платежей в интернете — следующий шаг, направленный на повышение комфорта для наших клиентов».

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«Тинькофф касса» — сервис приема онлайн-платежей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который работает по принципу одного окна: он помогает решать все вопросы бизнеса по работе с финансами. «Тинькофф касса» поддерживает прием платежей через все популярные методы оплаты и предлагает специальные платежные решения для бизнеса в зависимости от отрасли. У каждого клиента «Тинькофф кассы» есть персональный менеджер, который помогает решать любые задачи в режиме 24/7, и доступ в личный кабинет с аналитикой. Подключить «Тинькофф кассу» можно за несколько часов. Платежная платформа была запущена в феврале 2021 г. и объединила в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы «Тинькофф», так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments. Решениями «Тинькофф кассы» может воспользоваться любая компания независимо от того, есть ли у нее расчетный счет в «Тинькофф».