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К приему оплаты по QR от «Сбера» подключился новый банк

К сервису «Сбера» «Плати QR» подключился банк «Уралсиб», клиенты которого теперь могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-кодам «Сбера». Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь смартфон с установленной последней версией мобильного приложения «Уралсиб онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Клиенту необходимо войти в приложение «Уралсиб онлайн» в своем смартфоне, открыть оплату по QR, навести камеру смартфона на QR-код «Сбера», проверить реквизиты и подтвердить операцию, далее на терминале или кассе распечатается чек об оплате.

Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Платежный сервис «Сбера» «Плати QR» продолжает развиваться в масштабный проект, который делает оплату товаров и услуг в разы удобнее. Все больше людей выбирают оплату по QR-коду от «Сбера». Так, с начала 2023 г. количество клиентов, ежемесячно использующих этот вид оплаты, выросло более чем в два раза. Им пользуются свыше 8 млн человек каждый месяц. И это объяснимо, ведь можно не носить с собой банковскую карту или наличные. А теперь убедиться в удобстве такой формы оплаты смогут и клиенты «Уралсиба» — это уже восьмой банк страны, который подключился к нашему сервису. Мы ожидаем, что число партнеров и пользователей «Плати QR» от «Сбера» будет расти, так как оплачивать покупки таким способом быстро и безопасно. А мы, «Сбер» и «Уралсиб», вместе продолжим работу над улучшением клиентского опыта и продвижением бесконтактных способов оплаты».

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