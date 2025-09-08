Банкоматы «Ozon Банка» появятся в гипермаркетах «Ашан»

«Ozon Банк» и «Ашан Ритейл Россия» объявили о начале сотрудничества: до конца 2025 года в гипермаркетах «Ашан» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Екатеринбурге будут установлены 29 банкоматов.

Партнерство «Ozon Банка» и «Ашан» стало еще одним шагом в развитии финансовой инфраструктуры для покупателей и расширении спектра услуг, повышающих комфорт посещения магазинов. В перспективе планируется установка банкоматов в других регионах присутствия торговой сети.

Брокером сделки выступила международная консалтинговая и управляющая компания Nhood, которая управляет портфелем из более чем 180 разноформатных торговых объектов в 23 регионах России.

С конца июля «Ozon Банк» уже установил 100 собственных банкоматов. Помимо «Ашан», банк сотрудничает и с другими торговыми сетями. Всего до конца года количество банкоматов увеличится до 350 устройств, они будут располагаться в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Ozon, торговых центрах и магазинах. Клиенты могут снимать и вносить наличные по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, выпущенных банками РФ.