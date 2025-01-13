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ЦИП АэроСкан



13.01.2025 Создана новая установка для запуска БПЛА «Ланцет». Запуск дрона стал быстрее и безопаснее 1
03.09.2008 «Центр Инфраструктурных Проектов» обследует воздушные линии электропередачи ФСК ЕЭС 1
03.07.2008 "Центр инфраструктурных проектов" паспортизирует подстанции ФСК ЕЭС 3
18.03.2008 Лидар поможет в создании санно-бобслейной трассы для Олимпиады в Сочи 3

Публикаций - 4, упоминаний - 8

ЦИП и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИП - Центр Инфраструктурных Проектов 5 2
Telegram Group 1983 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Оцифровка - Digitization 4540 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Россети ФСК ЕЭС - КСУПР - корпоративная система управления пространственно-распределенными ресурсами 4 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Пискунов Владимир 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 72 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Ведомости 996 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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