Zala испытала систему для предупреждения столкновений гражданских БВС

Разработчики компании Zalа провели испытания системы для предотвращения столкновений и уклонения от препятствий гражданских беспилотных воздушных судов (БВС). До сих пор системы уклонения от препятствий в воздушном пространстве применялись в основном на ударных и разведывательных беспилотных авиационных системах. Технология ZALA — первая в России, адаптированная для решения гражданских задач. Об этом CNews сообщили представители «Аэроскан».

Для этого беспилотные авиационные системы (БАС) Zalа оснастили дополнительными видеокамерами с машинным зрением, которые во время полета автоматически определяют местоположение и распознают приближающиеся объекты. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа данных и самостоятельно решает, что делать: снизить скорость или изменить курс, чтобы избежать столкновения.

Разработчики подчеркивают, что с помощью машинного обучения БАС Zalа смогут адаптироваться с каждым полетом, становясь все более умными и точными. Эта технология не только защищает БВС от возможных столкновений с другими летательными аппаратами, но и открывает дополнительные возможности для их коммерческого использования в городах и на промышленных объектах.

По данным Росавиации, число учтенных БВС с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 кг в России по итогам 2024 г. увеличилось на 25%, достигнув отметки 116,7 тыс. Создание системы для предотвращения столкновения стало ключевым для развития инфраструктуры беспилотной авиации страны. Согласно требований к оснащению пилотируемых воздушных судов и БАС, утвержденных постановлением Правительства России от 30.11.2024 №1701, до 1 марта 2026 г. все самолеты и крупные БАС должны быть оборудованы системой для предотвращения столкновений.

Специалисты Zalа уверены, что для повышения безопасности полетов данное требование должно распространяться на все типы БВС, которые эксплуатируются в воздушном пространстве России. Компания продолжает совершенствовать разработку собственных технологий, чтобы сделать полеты БВС максимально безопасными и эффективными.

